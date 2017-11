iPhone X: Notch-Remover-App kaschiert Kamerakerbe

Notch Remover macht Wallpaper kerbenfrei

Ein Designelement des iPhone X sorgt seit der Vorstellung von Apples neuem Flaggschiff für kontroverse Diskussionen. Die Kameraaussparung auf der Oberseite des Displays ist nicht jedermanns Geschmack. App-Entwickler Axiem Systems hat diesen Umstand jetzt für die Anwendung Notch Remover (Store: ) genutzt, die die typische Kamerakerbe des iPhone X auf dem Homescreen kaschiert.Die einzige Funktion der App ist es, Wallpaper für den Homescreen so anzupassen, dass im oberen Displaybereich eine durchgängige schwarze Leiste statt der Einkerbung zu sehen ist. Die Veröffentlichung im App Store ist insofern überraschend, als dass Apple in den App-Designrichtlinien für das iPhone X Entwickler explizit darauf hinweist, die Kamera- und Sensoraussparung eben nicht zu verbergen . Genau das tut die App aber.Ob Apple die Anwendung versehentlich zugelassen hat oder es eine bewusste Entscheidung war, stellt sich in den kommenden Tagen oder Wochen heraus. In der Vergangenheit kam es immer mal wieder vor, dass Apple bereits zugelassene Apps wieder zurückzog, nachdem unzulässige Funktionsvarianten aufgefallen waren.Notch Remover 1.0 ist im App Store zwar prinzipiell für diverse iDevices verfügbar, jedoch nur sinnvoll im Zusammenspiel mit dem iPhone X zu verwenden. Der Preis beträgt 1,09 Euro (Store: ).