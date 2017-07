iOS 11: Kein App-Umschalter per 3D Touch mehr

Absichtlich entfernt

Nutzerführung

Ganz neuer Zugriff notwendig?

Das nächste große Update für das Betriebssystem von iPhone und iPad bietet wieder einige neue Features. Es gibt aber auf der anderen Seite auf eine Funktion, die ersatzlos gestrichen wird: der Schnellzugriff zum App-Umschalter vom Home-Bildschirm aus. Besitzer eines iPhone 6s oder iPhone 7 können in iOS 10 durch starken Druck auf den linken Displayrand zu der vorher geöffnet App wechseln, bzw. ganz in die App-Umschaltansicht kommen.Es ist erstaunlich, wie viele Besitzer der neuesten iPhone-Generationen diese Verwendung der drucksensiblen Displaytechnologie 3D Touch diese spezielle Funktion nicht kennen, obwohl sie bereits seit iOS 9 implementiert ist (siehe die MTN-Zusammenfassung von 3D Touch auf dem iPhone: ). Gleichzeitig könnte dies aber auch der Grund sein, warum sich Apple nun offensichtlich dazu entschied, diesen Schnellzugriff wieder zu beerdigen. Dass das Fehlen in der aktuellen Betaversion von iOS 11 kein Fehler und kein Versehen ist, konnte der Entwickler Bryan Irace verifizieren. Seine Anfrage beim Apple Support wurde mit der unmissverständlichen Aussage beantwortet: „Bitte beachten Sie, dass diese Funktion absichtlich entfernt wurde.“Die Diskussion über gute oder schlechte Nutzerführung ist für Apple zentral. Das geringe Wissen über diese spezielle Geste für den App-Umschalter zeigt, dass es sich nicht um eine intuitive Geste handelt. Inwieweit das aber nun rechtfertigt, die gesamte Funktion zu deaktivieren, muss dahingestellt bleiben. Denn auf der anderen Seite haben zahlreiche Nutzer die Geste liebgewonnen und ärgern sich nun über ihre Abschaffung.Natürlich ist es theoretisch noch möglich, dass sich Apple im Verlaufe der Betaphase noch eines anderen besinnt und den Schnellzugriff per 3D Touch zurückbringt. Die Freigabe von iOS 11 an die gesamte Nutzerbasis ist immerhin erst für Herbst 2017 vorgesehen. Möglicherweise müssen aber künftig alle iPhone-Nutzer auf die klassische Art in den App-Umschalter wechseln, nämlich mit einem Doppel-Klick auf die Home-Taste. Spannend wird die Frage, wie es mit dem kommenden iPhone 8 aussieht. Denn dieses verfügt übereinstimmenden Prognosen zufolge über keine Home-Taste mehr. Möglicherweise ist deswegen ohnehin eine neue Zugriffsart in die Multitasking-Ansicht von iOS vonnöten.Weiterführende Links: