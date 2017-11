iPhone 2018: Bessere Antennen für LTE Advanced Pro, aber noch kein 5G

Verbesserte LTE-Antennen

Der Nachfolger des LTE-Standards mit der Bezeichnung 5G steckt noch in den Kinderschuhen, wird aber von vielen Unternehmen mit großen Investitionen nach vorne gebracht. Um zu den Ersten zu gehören, hat Samsung beim jüngsten Galaxy-Smartphone bereits die Möglichkeit für Gigabit-Internet eingefügt. Apple lässt sich damit offensichtlich deutlich mehr Zeit: Auch die nächste iPhone-Generation setzt noch nicht auf den Mobilfunkstandard der Zukunft.Nichtsdestotrotz soll die 2018er Generation deutliche Verbesserungen innerhalb des LTE-Standards (4G) mitbringen. Dies hat der bekannte Beobachter Ming-Chi Kuo über seine tiefreichenden Kontakte bei Apple und den Zulieferern in Erfahrung gebracht und mit den Investoren geteilt. Demzufolge wolle Apple in allen Modellen zwei Antennen mit flexiblen Platinen aus Flüssigkristallpolymer verbauen. Bisher verfügt nur das iPhone X über zwei Antennen dieser Bauart, die anderen iPhones müssen mit einer auskommen. Flüssigkristallpolymer zeichnet sich gegenüber Polyamid durch bessere Hochfrequenzeigenschaften und Feuchtigkeitsresistenz aus.Außerdem geht Kuo davon aus, dass sämtliche Modelle den 4x4-MIMO-Standard unterstützen, sodass vier Antennen aus Sender- und Empfängerseite übertragen. Bei den aktuellen iPhones ist nur 2x2 MIMO üblich. Das Update könnte LTE Advanced Pro mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 600 Mbit pro Sekunde ermöglichen (das sogenannte 4.5G). Das Maximum im Augenblick beträgt 300 Mbit pro Sekunde, obwohl zahlreiche Mobilfunkverträge nur deutlich geringere Limits erlauben.Schließlich ist Kuo weiterhin sicher, dass die 2018er iPhone-Generation wieder aus drei Modellen besteht, die allerdings allesamt auf das neue Design des iPhone X mit randlosem Display ohne Home-Taste setzen. Das günstigste unter ihnen setzt dabei noch auf das klassische LC-Display, während die beiden teureren Varianten OLED mitbringen. Neben dem direkten iPhone-X-Nachfolger mit 5,8''-Display seien Bildschirmgrößen von 6,1'' (LCD-Modell) und 6,5'' (großes OLED-Modell) geplant.