iPhone 13: Geräuschunterdrückung bei Anrufen nicht unterstützt – Feature auf ältere iPhones beschränkt

Apple-Support bestätigt das Fehlen des Features beim iPhone 13



Nutzer des iPhone 13 müssen hierauf verzichten.

Supportdokument ohne entsprechenden Hinweis

Wer ein iPhone 13 verwendet, hat möglicherweise das Fehlen eines Anruf-Features der vorherigen Modelle bemerkt: Geräuschunterdrückung für Telefongespräche. Die Funktion unterdrückt Umgebungsgeräusche bei Telefonaten, sodass sich die Gesprächspartner besser verstehen.Während besagte Funktion im iPhone 12 und diversen älteren Modellen zur Verfügung stehen, suchen Besitzer des iPhone 13 vergeblich danach. Was zunächst nach einem vorübergehenden Bug aussah, entpuppt sich nun als bewusste Entscheidung Apples. Nutzer des iPhone 13 müssen einem Bericht zufolge dauerhaft ohne die Funktion auskommen.Nachdem das Problem bereits auf Seiten wie Reddit ausführlich diskutiert wurde, hat ein Leser von 9to5mac ein Chat-Gespräch mit dem Apple-Support bezüglich des abhandengekommenen Features veröffentlicht. Der zuständige Apple-Mitarbeiter geht darin auf die Frage ein, wann die Geräuschunterdrückung wieder verfügbar sei. Für Nutzer des Features dürfte die Antwort des Apple-Supports ernüchternd sein: Die Modelle des iPhone 13 unterstützen die Funktion schlicht nicht, so der Mitarbeiter des Unternehmens aus Cupertino. Daher fehle auch die dazugehörige Option in den Einstellungen des iPhone 13 (Einstellungen > Bedienungshilfen > Audio/Visuelles > Geräuschunterdrückung).Über die Gründe für Apples Entscheidung ist nichts bekannt. Der Antwort des Apples-Supports zufolge wird das Feature jedenfalls auch in Zukunft nicht für das iPhone 13 nachgereicht, sondern bleibt auf ältere iPhone-Modelle beschränkt. Wie es bei zukünftigen iPhone-Modellen aussieht, lässt sich noch nicht abschätzen.Im Supportdokument für die Systemeinstellungen „Audio/Visuell“ ist weiterhin kein Hinweis auf den fehlenden Support des iPhone 13 für "Geräuschunterdrückung" zu sehen – möglicherweise wird die Information bald ergänzt. Wer auf die Verfügbarkeit der Funktion auf dem iPhone 13 gewartet hat, wird also enttäuscht. Der Apple-Support-Mitarbeiter empfiehlt im Chat Apples Feedback-Bereich für Nutzerrückmeldungen rund um das Fehlen der Funktion.