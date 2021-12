Bald "Vintage": Das iPhone 6 Plus ist bei Apple Ende des Monats Geschichte

Vintage vs. Abgekündigt

Bei iOS 13 ist Schluss

Im September 2014 stellte Apple das iPhone 6 und 6 Plus vor – und erhöhte im Vergleich zum Vorgängermodell die Bildschirmgrößen deutlich. Das kleine Modell kam mit einem 4,7"-Bildschirm daher, das 6 Plus mit einem für damalige Verhältnisse riesigen 5,5"-Display. Apple verkaufte das iPhone 6 in einigen Märkten noch bis Ende 2018 als Neuware – doch das iPhone 6 Plus stellte Apple bereits Ende 2016 ein. MacRumors.com bekam ein internes Memo zugespielt, nach welchem Apple das iPhone 6 Plus zum 31. Dezember 2021 als "Vintage" eingestuft. Da das Unternehmen aber das kleinere Modell noch bis Ende 2018 weiterverkaufte, betrifft die Neudeklaration nur das iPhone 6 Plus. Somit dürfte das iPhone 6 erst frühestens Ende 2023 auf der Vintage-Liste landen. Auch das 2013 vorgestellte iPhone 5s ist nicht als "Vintage" gekennzeichnet, da Apple das Smartphone in einigen Märkten noch bis Ende 2016 vertrieb.Apple versichert , die Ersatzteilversorgung zu gewährleisten und Reparaturen durchzuführen, wenn das Produkt vor weniger als fünf bis sieben Jahren eingestellt wurde – danach deklariert es der Konzern als "Vintage". Ist das Produkt vor mehr als sieben Jahren vom Markt genommen worden, landet es auf der "Abgekündigt"-Liste.Ist ein Produkt als "Vintage" klassifiziert, führt Apple weiterhin Reparaturen durch und liefert auch Ersatzteile – allerdings nur solange verfügbar. Für abgekündigte Geräte stehen keinerlei Service-Leistungen mehr zur Verfügung, wenn nicht ein spezielles Reparaturprogramm gilt. Unabhängige Reparaturbetriebe setzen aber auch ältere Modelle instand – allerdings mit Nachbau-Ersatzteilen von unterschiedlicher Qualität.Ob allerdings eine offizielle Reparatur bei Apple (oder auch bei unabhängigen Reparaturbetrieben) finanziell sinnvoll ist, bleibt fraglich. Das iPhone 6 wie auch das iPhone 6 Plus können nämlich maximal iOS 12 ausführen – mit iOS 13 stellte Apple die Unterstützung für beide Modelle ein. Zwar behebt Apple mit Sicherheitsupdates noch die dringlichsten Lücken, aber modernere iOS-Varianten bleiben dem iPhone 6 und 6 Plus verwehrt.