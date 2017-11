iOS-Tipp: Einkaufshistorie von App Store und iTunes Store einsehen

Öffnen Sie die Einstellungen-App.

Tippen Sie auf Ihr Konto (Ihr Benutzername ganz oben in der App-Startansicht).

Tippen Sie auf »iTunes & App Store«.

Berühren Sie das Feld ganz oben, wo Ihre Apple-ID angezeigt wird und bestätigen Sie in dem Pop-Up-Menü mit »Apple-ID anzeigen«. Gegebenenfalls müssen Sie sich hier noch einmal Ihr Passwort eingeben.

Scrollen Sie ein wenig hinunter und tippen Sie dort auf »Einkaufsstatistik«.

Hier finden Sie eine nach Datum sortierte Übersicht über all Ihre Einkäufe aus beiden Store-Plattformen, inklusive Abonnements wie beispielsweise Apple Music.

Der iTunes Store für Musikinhalte war die erste Online-Plattform aus dem Hause Apple und ging bereits 2003 an den Start. Im Jahr 2008 folgte der App Store für Software-Anwendungen für das Mobilsystem iOS von iPhone und später auch iPad. Wer noch einmal nachvollziehen möchte, für welchen Content er oder sie wie viel Geld ausgegeben hat, kann dies direkt auf dem iOS-Gerät bewerkstelligen. Allerdings ist die Historie relativ versteckt.Standardmäßig sind in der Anzeige nur die Einkäufe der letzten 90 Tage aufgelistet. Dies lässt sich aber mit einem einfach Tipp auf den Zeitraum verändert. Als Alternativen stehen sämtliche Jahrgänge zur Verfügung, in denen Sie über Apples Online-Dienste Käufe getätigt haben. Sollten Sie Ihre Einkäufe über die Familienfreigabe mit anderen Nutzern teilen, sehen Sie an der Stelle nur diejenigen Einkäufe, die direkt über Ihre Apple-ID vorgenommen wurden.Wenn Sie sich nur für die Einkäufe im iOS App Store interessieren und dabei das genaue Datum sowie der Preis nicht so wichtig sind, finden Sie Ihre Einkäufe auch direkt in der App-Store-App unter iOS 11. Hier tippen Sie auf ihr Accountbild in der oberen rechten Ecke und tippen dann auf »Käufe«.Als iTunes-Nutzer auf Mac oder Windows-PC können Sie ebenfalls in der Vergangenheit schwelgen und Ihre alten iTunes-Einkäufe begutachten. Wie aber schon bei der Store-Anzeige des neuesten iTunes, sind iOS-Apps aus der Übersicht leider ausgenommen worden. Um aber Ihre über iTunes gekauften Medieninhalte zu sehen, müssen Sie mit Ihrer Apple-ID angemeldet sein und können dann über den Menüpunkt »Account« > »Einkäufe« eine nach Inhaltsart (Musik, Filme, TV-Sendungen, Hörbücher) sortierte Liste finden.