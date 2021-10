iOS App Store: Apple erleichtert das Melden von betrügerischen Apps

"Problem melden" ist bislang nicht einfach zu finden



Im US-App-Store (links) steht die neue Schaltfläche bereits zur Verfügung, in der deutschen Version bislang allerdings nicht.

Im US-App-Store (links) steht die neue Schaltfläche bereits zur Verfügung, in der deutschen Version bislang allerdings nicht.

Schaltfläche wandert in die App-Beschreibungen

Neues Verfahren zunächst nur in den USA verfügbar

Apple sieht sich bekanntlich seit Monaten im Zusammenhang mit dem iOS App Store massiven Vorwürfen ausgesetzt. Der Entwickler Kosta Eleftheriou beispielsweise weist immer wieder darauf hin, dass der kalifornische Konzern seiner Meinung nach nicht genug gegen betrügerische Apps unternimmt. iPhone- und iPad-Nutzern entstehen dadurch seinen Berechnungen zufolge finanzielle Schäden in Millionenhöhe. Wegen des von ihm beklagten zu laschen Umgangs mit Scam-Anwendungen hat er Apple sogar verklagt.Erschwerend kommt hinzu, dass Apple es den Kunden im iOS App Store bislang nicht gerade leicht macht, Scam-Apps zu melden. Grundsätzlich ist das zwar möglich, allerdings befinden sich die entsprechenden Schaltflächen in der App-Store-App ganz am Ende der Sektionen für Spiele und Apps. Um dorthin zu gelangen, muss ein Nutzer also sehr weit nach unten scrollen und zudem wissen, dass es die mit "Problem melden" beschrifteten Buttons überhaupt gibt. Darüber hinaus steht auf der anschließend aufgerufenen Webseite unter den angebotenen Optionen nicht die Möglichkeit zur Verfügung, eine App ausdrücklich als betrügerisch zu melden. Bedingung war außerdem, dass bereits eine Zahlung für die App erfolgt war, entweder als Einmalbetrag oder per In-App-Kauf.Die in den vergangenen Monaten geäußerte Kritik verhallte offenbar in Cupertino nicht ungehört. Apple hat nämlich in iOS 15 das Meldeverfahren im App Store vereinfacht und intuitiver gestaltet. Ab sofort weisen nämlich alle kostenlosen Apps, welche In-App-Käufe anbieten, die Option "Problem melden" auf ihrer Seite im iOS App Store auf. Die Schaltfläche erscheint darüber hinaus auch dann, wenn der Nutzer noch keine Zahlungen geleistet hat. Da diese bislang geltende Einschränkung entfällt, kann man also eine Scam-App bereits melden, wenn noch kein Schaden entstanden ist. Apple hat schließlich die Begründungen deutlich klarer benannt, die Option trägt jetzt die Bezeichnung "Betrug oder Missbrauch melden".Allem Anschein nach hat Apple das neue Meldeverfahren zunächst lediglich in den Vereinigten Staaten eingeführt. In anderen Ländern steht es mit Ausnahme der erweiterten Begründungen auf der Webseite bislang noch nicht zur Verfügung. Es dürfte jedoch nicht mehr allzu lange dauern, bis die vereinfachte und leichter zu findende Version von "Problem melden" auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie andernorts angeboten wird.