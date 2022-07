iOS 16 und macOS Ventura: Der neue Fokus-Modus im Detail

Neue Liste mit stummgeschalteten Personen und Apps

Fokus mit eigenem Lockscreen und Zifferblatt

Neues Feature: Fokus-Filter

Apples „Nicht stören“-Modus erleichtert das Leben vieler Anwender bereits seit iOS 6 – mittlerweile lässt sich seine Aktivierung sogar rasch und ohne Umwege über eine Funktionstaste auf ARM-Macs vornehmen. Seit iOS sowie iPadOS 15 und macOS Monterey handelt es sich bei „Nicht stören“ allerdings nur noch um eine von vielen möglichen Konfigurationsmöglichkeiten des neuen „Fokus“-Features: Dieses verspricht laut Apple konzentriertes Arbeiten oder den Genuss von Freizeitaktivitäten ohne störende Benachrichtigungen. Mit iOS/iPadOS 16 und macOS Ventura erweitert das Unternehmen die Funktion um viele weitere Optionen.Der Einrichtungsprozess eines Fokus-Modus ist unter iOS 15 und macOS 12 bereits einigermaßen selbsterklärend. Unter iOS 16 und macOS 13 nimmt Apple den Nutzer aber noch stärker an die Hand: Zusätzliche Beschreibungen klären über den Funktionsumfang des Features auf. Aktuell sind grundsätzlich Benachrichtigungen stummgeschaltet: Der Anwender definiert jene Personen und Apps, deren Mitteilungen trotzdem durchgestellt werden. iOS 16 und macOS Ventura erlauben auch die gegenteilige Konfiguration: Nutzer sind in der Lage, Listen mit Personen und Anwendungen zu erstellen, über deren Benachrichtigungen das Betriebssystem nicht informiert. Auf diese Listen können Geräte mit iOS und iPadOS 15 sowie macOS 12 jedoch nicht zugreifen.Anwender können jedem Fokus einen gesonderten Sperrbildschirm zuweisen. Auf diese Weise kommen auch die neuen Widgets besser zur Geltung: So lässt sich beispielsweise ein Fokus-Modus für die Arbeit einrichten und an einen Lockscreen koppeln, der ein Widget mit den nächsten Erinnerungen anzeigt. Ebenfalls möglich ist die Bestimmung einer Seite des Homescreens zur Startseite. Auch die Apple Watch reagiert auf Wunsch auf den Wechsel eines Fokus: Sie zeigt bei Bedarf ein eigenes vom Nutzer zuvor ausgewähltes Zifferblatt an.Gänzlich neu sind die App- und Systemfilter, deren Einstellung für jeden Fokus getrennt möglich ist. Systemfilter aktivieren auf Wunsch den Dunkel- oder Energiesparmodus. Appfilter bieten eine Fülle an Konfigurationsmöglichkeiten:Auf diese Weise zeigt die Mail-App etwa nur die E-Mails der ausgewählten Accounts und die Kalender-Anwendung nur die Ereignisse der gewünschten Kalender an. Die Nachrichten-App gestaltet sich ebenfalls flexibel: Bei Bedarf finden sich dort die Mitteilungen ausgewählter Kontakte nicht – ein Freizeit-Fokus würde beispielsweise die Nachrichten von Arbeitskollegen ausblenden. Safari zeigt auf Wunsch nur eine bestimmte Tab-Gruppe an. Apple stellt übrigens die APIs für die Filterfunktion auch Drittanbietern zur Verfügung, sodass nach dem Release von iOS/iPadOS 16 und macOS Ventura bald weitere Apps von der Funktion Gebrauch machen dürften.