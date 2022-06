iOS 16, macOS 13: Apple will Betatests verbessern und mehr Fehlerberichte erhalten

Programm soll effizienter werden

Anleitung für brauchbare Bug Reports

Seit Jahren bietet Apple allen Interessierten die Möglichkeit, an Betatests kommender Systemversionen teilzunehmen. Normalerweise gibt es zunächst eine reine Entwickler-Beta, ein bis zwei Builds später kommen aber auch alle sonstigen registrierten Tester zum Zuge. Ob die bisherigen Public Betas allerdings ein Erfolg waren, ist recht umstritten. Sehr viele Nutzer sind einfach neugierig und wollen schlicht früh schon einen Blick auf das neue System werfen – ohne allerdings im Sinn zu haben, konstruktives Feedback und Fehlerberichte beizutragen.Gleichzeitig stand Apple bislang nicht im Ruf, besonders offene Ohren für Bug Reports zu haben. Oft sind Beschwerden zu hören, es sei überhaupt nicht sinnvoll, Apple Erkenntnisse mitzuteilen, es werde ohnehin nicht darauf reagiert. Auch Entwickler bestätigen die Beobachtungen, oft sei es schlicht sinnvoller, die Zeit in den Test eigener Apps unter kommenden Systemen zu investieren.Zumindest ein Problem will Apple jetzt angehen, nämlich einerseits die mangelnde Qualität an Fehlerberichten, andererseits aber die Quantität. Beispielsweise gibt es bei iOS und iPadOS eine Meldung nach Abstürzen oder systemweiten Fehlern, die Tester darum bittet, nähere Details zum beobachteten Problem zu liefern. Dies macht es viel einfacher, die gewünschten Informationen zu liefern, da eben nicht erst das offizielle Melde-Tool zu bemühen ist.Gleichzeitig stellt Apple Hinweise zur Verfügung, wie brauchbare Bug Reports anzufertigen und zu dokumentieren sind. Das Dokument enthält zahlreiche Tipps und Erklärungen, wie Apples Entwicklerteam am besten Nutzen aus den Meldungen ziehen kann. In den vergangenen Jahren gab es oft Kritik an der Qualität von .0-Releases, vor allem iOS und iPadOS 13 galten als besonders misslungene Produkteinführungen. Im Falle von iOS 15 hatte es ebenfalls einige Wochen gedauert, bis Apple sich der meisten größeren Fehler angenommen hatte.