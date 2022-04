iOS 15.5 Beta 1: Das sind die Neuerungen

Apple Classical als neuer Dienst

Anpassungen: Universal Control, Apple Pay Cash

iTunes Pass umbenannt, SportsKit

Bekanntlich ließ sich Apple sehr viel Zeit, um nach der Veröffentlichung von macOS 12.3 und iOS 15.4 mit der Betaphase der nächsten Systemupdates zu beginnen. Dies ist nun aber erfolgt, denn nach drei Wochen stehen die ersten Betas zur Verfügung. Inzwischen hatten viele Entwickler auch die Möglichkeit, mit der Suche nach Neuerungen zu beginnen. Es sieht alles danach aus, als konzentriere sich Apple eher auf Feinschliff anstatt auf weitreichende funktionelle Neuerungen. Allerdings gibt es weitere Hinweise, wonach ein Ableger von Apple Music für Fans klassischer Musik bevorsteht.Schon im Februar streute Apple verräterische Strings mit Bezeichnung "Apple Classical". Zusätzlich zur Zeichenkette "Open in Apple Classical" fügte Apple in der jüngsten Beta von iOS 15.5 nämlich noch ein viel eindeutigeres "Open this in the new app designed for classical music" hinzu. Damit ist ganz eindeutig bestätigt, dass Apple in absehbarer Zeit mit einer zusätzlichen Musik-App antritt. Denkbar wäre sowohl eine Vorstellung zur WWDC mit allgemeiner Freigabe im Herbst (dann für iOS 15 und iOS 16 gleichzeitig) als auch schon eine frühere Ankündigung per Pressemitteilung.Was sich genau verändert hat, ist noch unbekannt – allerdings weist Apple explizit darauf hin, dass Universal Control für iPadOS 15.5 und macOS 12.4 nicht mit der Version aus iPadOS 15.4 und macOS 12.3 kompatibel ist. Eine kleinere Änderung gibt es zudem bei Apple Pay Cash, das hierzulande aber weiterhin nicht verfügbar ist. Direkt in der Wallet befinden sich die neuen Buttons "Request" und "Send", um schneller Transaktionen durchführen zu können.Obwohl Apple die Medien-Suite iTunes schon vor geraumer Zeit beerdigte, gab es immer noch den "iTunes Pass". Dieser zeigte das verfügbare Guthaben für die verschiedenen Store-Dienste an. Allerdings streicht Apple den altbekannten Namen und führt die Karte in der Wallet fortan als "Apple Balance". Das SportsKit-Framework soll Nutzer/Abonnenten mit aktuellen Sport-Informationen versorgen. Erstmals enthalten sind jetzt auch Referenzen auf Baseball-Übertragungen, bekanntlich hat sich Apple Live-Rechte für Übertragungen gesichert.