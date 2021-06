iOS 14.7 und macOS 11.5 – Apple veröffentlicht vierte Betaversion

Vermutlich das letzte Feinschliff-Update

Die aktuellen Betaversionen

macOS 11.5, Beta 4: Buildnummer: 20G5052c (veröffentlicht 29.06.2021)

iOS 14.7, Beta 4, Buildnummer: 18G5052d (veröffentlicht: 29.06.2021)

iPadOS 14.7, Beta 4, Buildnummer: 18G5052d (veröffentlicht: 29.06.2021)

tvOS 14.7, Beta 4, Buildnummer: 18M5552d (veröffentlicht: 29.06.2021)

watchOS 7.6, Beta 4, Buildnummer: 18U5552d (veröffentlicht: 29.06.2021)

Gleich zwei Betaphasen muss Apple momentan gleichzeitig bestreiten. Einerseits befinden sich die für Herbst geplanten, großen Systemupdates in der frühen Testphase, andererseits arbeiten die Entwicklungsabteilungen aber auch schon seit einigen Wochen an kleineren Bugfix-Updates für die momentan aktuellen Systeme. Auch die jetzt erschienene vierte Beta von macOS 11.5, iOS 14.7, tvOS 14.7 und watchOS 7.6 folgt aber weiterhin dem langsamen Release-Takt. Dies deutet darauf hin, dass bis zur Freigabe für alle Nutzer noch mindestens drei bis vier Wochen verstreichen werden. Bekanntlich geht der Veröffentlichung stets ein beschleunigter Release-Zyklus von wöchentlichen Beta-Builds voraus. Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass Apple gegen Ende Juli oder Anfang August zum nächsten Update-Abend lädt.Bezüglich neuer Features konzentriert sich Apple ganz offensichtlich auf die großen, für Herbst geplanten Updates. Dies hatte sich direkt zu Beginn der Betaphase von macOS 11.5, iOS 14.7 sowie den weiteren Systemen bereits angedeutet – sichtbare Neuerungen suchte man nämlich vergebens. Für einige ältere Macs wird es nicht mehr möglich sein, auf macOS 12 Monterey umzusteigen (siehe Systemvoraussetzungen: ). Für Besitzer dieser Geräte stellt macOS 11.5 somit wohl die letzte Systemversion dar. Auch in der Vergangenheit hatte es sich bei den Sommerupdates stets um letzte Feinpolitur-Aktualisierungen gehandelt – denn wer sein altes Mac-Schätzchen noch weiter verwenden möchte, muss mit den letzten Updates vor einem Major Release lange auskommen.Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränken wir uns in der folgenden Darstellung auf die Betaupdates für die momentan noch aktuellen Systeme – und führen daher macOS 12 Monterey sowie iOS 15 und Co. nicht an dieser Stelle auf.