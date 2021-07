iOS 14.7 & macOS 11.5 auf der Zielgeraden – Schneller Betatakt hat begonnen

Die aktuellen Betaversionen

macOS 11.5, Beta 5: Buildnummer: 20G5065a (veröffentlicht 08.07.2021)

iOS 14.7, Beta 5, Buildnummer: 18G5063a (veröffentlicht: 08.07.2021)

iPadOS 14.7, Beta 5, Buildnummer: 18G5063a (veröffentlicht: 08.07.2021)

tvOS 14.7, Beta 5, Buildnummer: 18M5559a (veröffentlicht: 08.07.2021)

watchOS 7.6, Beta 5, Buildnummer: 18U5561a (veröffentlicht: 08.07.2021)

Nach vier Betaversionen ist Apple nun in die nächste wichtige Entwicklungsphase eingetreten. Sieben Wochen vergingen zwischen Beta 1 und Beta 5, welche den Eintritt in den schnellen Release-Zyklus darstellt. So ließ Apple zwischen zwei Vorabversionen nur noch etwas mehr als eine Woche verstreichen, was ein untrügliches Zeichen dafür ist, auf die Zielgerade eingebogen zu sein. Allzu viel Zeit wird bis zur Marktreife nicht mehr vergehen, vermutlich erscheinen die Updates noch in diesem Monat. Für macOS 11 Big Sur sowie iOS und iPadOS 14 könnte es sich um die letzte größere Aktualisierung handeln – in rund zwei Monaten steht nämlich bereits iOS 15 an.In der Betaphase von macOS 11.5, iOS 14.7, iPadOS 14.7, watchOS 7.6 und tvOS 14.7 waren bislang nur geringe Änderungen aufgefallen. Größere neue Funktionen konnten Tester nicht aufstöbern, stattdessen scheint es sich um reine Bugfix-Aktualisierungen zu handeln. Dies ist gegen Ende eines Systemzyklus nicht unüblich, denn die Updates vor den großen neuen Herbst-Versionen erhielten in der Vergangenheit nur selten mehr als letzten Feinschliff. Bis auf die Option, Timer via Home-App auf dem HomePod zu starten, gab es nichts zu entdecken – mit Ausnahme eines Bugs, der während des Betatests Zugriffe auf die SIM-Karte verhinderte. Features hebt sich Apple offensichtlich für die "Major Releases" auf – in diesem Fall macOS 12 Monterey oder iOS 15.Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränken wir uns in der folgenden Darstellung wie üblich auf die Betaupdates für die momentan noch aktuellen Systeme – und führen daher macOS 12 Monterey sowie iOS 15 und Co. nicht mit auf. Wer am öffentlichen Betaprogramm teilnimmt, erhält die aktualisierten Builds normalerweise kurze Zeit nach Freigabe der Entwickler-Betas.