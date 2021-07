iOS 14.7 behebt schweren Bug, der WLAN des iPhones deaktiviert

iPhone ohne WLAN: Bestimmte Netzwerknamen problematisch

iOS 14.7 behebt den Fehler

WLAN-Netzwerknamen sind manchmal kreativ, manchmal einfallslos – und bisweilen recht kryptisch. Tauchen in einem solchen Namen auffallend viele Prozentzeichen und einzelne Buchstaben dazwischen auf, so ist für iPhone-Nutzer bislang Vorsicht geboten: Wie der Sicherheitsforscher Carl Schou herausfand, bereiten „%p%s%s%s%s%n“ sowie „%secretclub%power“ genannte Verbindungen den Geräten so einige Probleme. Verbindet sich das iPhone mit einem solchen Netzwerk, fällt das WLAN des Geräts aus – und lässt sich unter Umständen nicht mehr ohne Weiteres aktivieren. Wie sich nun zeigt, hat sich Apples des Problems angenommen.Schou machte die Entdeckung, dass eine Verbindung zu einem Netzwerk namens „%p%s%s%s%s%n“ überaus ärgerlich ist: Das iPhone verliert nicht bloß die Verbindung, sondern deaktiviert das WLAN-Modul. Nutzern bleibt nicht anderes übrig, als die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Ein „%secretclub%power“ genanntes WLAN ist gar noch schlimmer: Um die volle Funktionalität des iPhones nach dem Verbindungsaufbau mit einem solchen Netzwerk wiederzuerlangen, benötigen Anwender ein Backup des Geräts – und müssen an diesem leichte Modifizierungen vornehmen (siehe ).Schou meldete den Fehler an Apple. Das Unternehmen hat nun reagiert: Zwar veröffentlichte es kein Hotfix-Update, allerdings behebt die fünfte Beta von iOS 14.7 diesen Sicherheitsmangel. Den Beweis liefert der YouTube-Kanal zollotech: Dieser geht in einem Video auf den letzten Build detailliert ein – und zeigt, dass jene Verbindungen das WLAN-Modul des iPhones nicht länger lahmlegen.iOS 14.7 Beta 5 steht seit einigen Tagen zum Download bereit – nicht nur eingetragene Entwickler, sondern auch Public-Beta-Tester haben Zugriff auf die Software . Wer die finale Version auf seinem iPhone installieren möchte, braucht nur noch ein wenig Geduld: Apple dürfte diese recht zeitnah veröffentlichen. Die Beta 2 von iOS 15 schafft hingegen keine Abhilfe – dort findet sich der Bug noch immer.