iOS 14.5, macOS 11.3 und weitere Systeme – Neue Betas, immer noch langsamer Release-Zyklus

Neuerungen in iOS 14.5

Aktuelle Betaversionen

macOS 11.3, Beta 4: Buildnummer 20E5210c (veröffentlicht 15.03.2021)

iOS 14.5, Beta 4, Buildnummer: 18E5178a (veröffentlicht: 15.03.2021)

iPadOS 14.5, Beta 4, Buildnummer: 18E5178a (veröffentlicht: 15.03.2021)

tvOS 14.5, Beta 4, Buildnummer: 18L5186a (veröffentlicht: 15.03.2021)

watchOS 7.4, Beta 4, Buildnummer: 18T5183b (veröffentlicht: 15.03.2021)

Allzu viel Zeit wird wohl nicht mehr vergehen, bis Apple zum nächsten Update-Abend lädt – immerhin läuft die aktuelle Betaphase bereits seit Anfang Februar. Mit den soeben aktualisierten Betas schaltete Apple allerdings weiterhin nicht auf den schnellen Release-Takt um, erneut ließ Cupertino zwei Wochen verstreichen. Erst so spät in den Wochentakt zu wechseln ist bei .x-Updates eher unüblich, allerdings handelt es sich auch um ein vergleichsweise großes Update. Dies ist wohl der Grund, warum es diesmal nicht so viele Vorabversionen gibt.FaceID mit Gesichtsmaske, Deaktivierung des iPad-Mikrofons bei verdecktem Display (per MFI-zertifiziertem Zubehör), Nutzung von Drittanbieter-Musikdiensten per Siri, Unterstützung für Bluetooth-Suchetiketten (AirTags) sowie weitere Game-Controller, Hinweise auf einen MagSafe-Zusatzakku, Verbesserungen in der Musik-App und Teilen von Liedtexten, Familienzugänge für die Apple Card, 5G-Nutzung auch für Dual-Sims auf dem iPhone 12, "Kritzeln" nun offiziell für deutsche Tastaturen auf dem iPad, Radarfallen und Unfallstellen in Apple Maps (nicht international), übersichtlichere Darstellung beim Abschließen von Abos in Apps, neue Emojis – die Liste der Neuerungen ist diesmal ungewöhnlich lang. Nutzer können sich daher auf eine umfangreiche Aktualisierung freuen. Auch macOS 11.3 erhält zahlreiche Anpassungen, darunter die Anzeige der verbleibenden Garantiezeit, Ansteuerung zweier HomePods als Stereo-Paar oder Konfigurationsmöglichkeiten für Tastaturbefehle, wenn man iPad-Apps auf dem Mac ausführt und Touch-Eingaben ersetzen will.Folgende Vorabversionen stellt Apple registrierten Entwicklern derzeit über den Downloadbereich zur Verfügung. Wer Teilnehmer der Public ist, erhält die Builds normalerweise nur kurze Zeit nach Entwicklern.