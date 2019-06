iOS 13 Beta 2: Drei der wichtigen Neuerungen – Mächtigere Files-App, mehrere Bluetooth-Kopfhörer, Lösch-Warnung

Warnung beim Löschen einer App mit aktivem Abo

Ein Erfolgsrezept von Abos ist sicherlich auch, dass viele Nutzer schlicht das Kündigungsdatum versäumen oder gar dauerhaft für einen Dienst bezahlen, den sie gar nicht benötigen. Apple reagierte auf diesen Kritikpunkt bereits und verbesserte die Abo-Verwaltung. Kündigen bzw. einen Überblick zu behalten ist seit einiger Zeit deutlich einfacher geworden. Seit der zweiten Beta von iOS 13 gibt es einem Punkt noch mehr Hilfestellung: Versucht man, eine App mit laufendem Abo zu löschen, so warnt das System fortan. Außerdem bietet besagte Meldung an, direkt zum Abo-Management zu springen, wo sich das Abonnement dann kündigen lässt. Apple bewirbt Software-Abos als einen Weg, dauerhafte Kundenbindung aufzubauen – dazu zählt natürlich auch, transparente Bedingungen zu schaffen, damit das Modell nicht generell in Verruf gerät.Bislang galt, dass sich per iPhone nicht zwei Bluetooth-Kopfhörer gleichzeitig ansteuern lassen. Erwartungsgemäß ändert sich dies aber mit iOS 13, denn "Dual Bluetooth Audio" beseitigt endlich die genannte Limitierung. Damit ist es in Zukunft möglich, gemeinsam per Kopfhörer Musik zu hören – oder beispielsweise im Flugzeug einen Film auf dem iOS/iPadOS-Gerät anzusehen und das Audio-Signal an zwei Kopfhörer auszugeben. Allerdings bedarf es dazu etwas neuerer Hardware. Beim iPhone muss es mindestens ein iPhone 8 sein, beim iPad Air die jüngst präsentierte dritte Generation, beim iPad mini die ebenfalls noch recht frische Generation 5, beim iPad Pro Generation 2, beim iPod touch die aktuelle Generation 7.Mit iOS 13 wird die Files-App deutlich mächtiger und kann beispielsweise auch externe Laufwerke ansteuern. Wer sich Maus und Tastatur sowie ein externes Laufwerk an das iPad hängt, hat damit fast schon ein Desktop-System bzw. ein Hybrid-Notebook geschaffen. In Beta 2 liefert Apple weitere Verbesserungen mit, beispielsweise unterstützt die Files-App nun auch APFS-formatierte Laufwerke. Bedeutend ist zudem die Unterstützung von SMB-Servern, die sich ebenfalls direkt aus der Files-App ansprechen lassen. Beta 1 bot zwar die Option, allerdings schlug der Zugriff immer fehl.