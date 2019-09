iOS 13.1.1 und iPadOS 13.1.1 ab sofort verfügbar

Drittanbieter-Tastaturen unter iOS

Apple dokumentiert Verbesserungen im Support-Dokument

iOS-Nutzern muss man in diesen Tagen wahrlich nicht mehr erklären, wie sich Aktualisierungen des Betriebssystems anstoßen lassen. Am heutigen Abend ist nämlich das bereits dritte Update innerhalb von acht Tagen erschienen. Nachdem Apple kurz nach der Veröffentlichung von iOS 13 bekannt gab, iOS 13.1 erscheine weniger als eine Woche später, war zur Freigabe von iOS 13.1 bereits das nächste Update in Aussicht gestellt. Apple hatte in einem Support-Artikel ausgeführt, dass Drittanbieter-Tastaturen unter iOS Rechte erhalten konnten, die der Nutzer nicht eingeräumt hat. Wer bereits eine Zusatztastatur installiert hat, kennt das Vorgehen. Manche dieser Erweiterungen beschränken sich darauf, ein anderes Keyboard-Layout zu bieten, andere benötigen Zugriff auf die Eingaben des Anwenders.Dies ist beispielsweise immer dann erforderlich, wenn im Hintergrund Zugriff auf externe Wörterbücher oder andere Optimierungen stattfindet. Natürlich ließe sich dies aber auch missbrauchen, denn wenn eine Tastaturerweiterung es darauf anlegt, könnten eingegebene Texte abgegriffen werden. Aus diesem Grund sollte man sich bei der Installation immer überlegen, ob man es mit einem wirklich vertrauenswürdigen Anbieter zu tun hat.iOS 13.1 wies ein ziemlich kritisches Sicherheitsproblem aus, bei dem auch solche Drittanbieter-Tastaturen an Eingaben kommen könnten, denen man dies explizit nicht erlaubt hat. Auf die Zusage vom Dienstag, alsbald ein Sicherheitsupdate freizugeben, folgen am heutigen Abend Taten. Ab sofort lässt sich nämlich iOS 13.1.1 laden und installieren. Wie so häufig macht Apple zwar keine konkreten Angaben zu den Verbesserungen, allerdings ist es angesichts des Zeitpunkts relativ offensichtlich, warum so kurz vor dem Wochenende noch eine Aktualisierung erschien. Im verlinkten Support-Dokument gibt es dann weitere Informationen, dort nennt Apple das Sicherheitsproblem in Verbindung mit Drittanbieter-Tastaturen.