iOS 12 nun auf 75 Prozent der kompatiblen Geräte installiert

Die Einführung von iOS 12 ging ohne große Schwierigkeiten über die Bühne: Nutzer älterer Geräte, besonders des iPhone 5s, freuten sich über eine deutlich höhere Arbeitsgeschwindigkeit und auch sonst hatten Umstiegswillige mit wenigen Problemen zu kämpfen. Anders als in den Jahren davor strich Apple kein Modell aus der Liste der unterstützen iPhones oder iPads: Alle Geräte, die iOS 11 unterstützen, laufen auch mit iOS 12.Apple hat nun auf den Entwicklerseiten die Statistik zur derzeitigen Verbreitung der einzelnen Betriebssysteme aktualisiert. Demnach setzen bereits 75 Prozent der Nutzer kompatibler Geräte iOS 12 ein. Auf das ältere iOS 11 setzen noch 17 Prozent – noch ältere Systeme werden von 8 Prozent genutzt. Betrachtet man alle iOS-Geräte, die Apple in den letzten vier Jahren verkauft hat, setzen bereits 78 Prozent auf iOS 12. iOS 11 wird hier ebenfalls noch von 17 Prozent eingesetzt, noch ältere Systeme von 5 Prozent der Nutzer.Aufgrund einiger Probleme und der Inkompatibilität zu 32-Bit-Anwendungen verbreitete sich iOS 11 vor einem Jahr deutlich langsamer: Am 25. Januar 2018 nutzten erst 65 Prozent der Kunden iOS 11. iOS 12 scheint sich also ähnlich schnell wie damalig iOS 10 zu verbreiten: Hier konnte Apple am 5. Januar 2017 eine Verbreitung von 76 Prozent vermelden.