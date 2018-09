iOS 12 erscheint – Voraussetzungen, Installation, Funktionen

Hardware-Voraussetzungen

Das nächste große Update von iOS 12 steht an und in den kommenden Tagen werden mehr Nutzer auf den Aktualisieren-Button drücken als Deutschland Einwohner hat. Wir fassen in diesem Artikel noch einmal alle wichtigen Informationen zum großen Release zusammen, das uns nun wohl wieder ein ganzes Jahr lang begleiten wird.Apple bietet iOS 12 für alle Geräte an, die schon mit iOS 11 liefen. Sogar das inzwischen fünf Jahre alte iPhone 5s erhält noch ein wichtiges Update – und fühlt sich damit sogar deutlich flüssiger an. Rückmeldungen zufolge kommen die Performance-Verbesserungen vor allem älteren iPhones zugute. Beim iPad reicht die Unterstützung bis zum iPad mini bzw. iPad Air zurück, Besitzer eines iPod touch der sechsten Generation können ebenfalls iOS 12 installieren. Apple bietet eine vollständige Auflstung der kompatiblen Geräte auf den Produktseiten von iOS 12 Während bei großen macOS-Updates oft darüber diskutiert wird, ob ein "Clean Install" sinnvoll ist und für mehr Stabilität sorgt, kann man im Falle von iOS getrost direkt die Software-Aktualisierung bemühen. Apple bietet dazu zwei Wege an: Via iTunes und über die Update-Sektion in den iOS-Systemeinstellungen. Erst in einigen Tagen wird Apple übrigens regelmäßig Meldungen einblenden, ob man nicht die neue Systemversion installieren wolle. Zunächst muss der Nutzer manuell nach Updates schauen – erst wenn iOS das Aktualisierungspaket selbstständig im Hintergrund geladen hat, erfolgen die regelmäßigen Erinnerungen.Bevor wir auf die sichtbaren Verbesserungen von iOS 12 eingehen, werfen wir zunächst einen Blick auf verschobene Funkionen. Apple kündigte nämlich bereits an, dass noch in diesem Jahr ein weiteres wichtiges Update erscheint – vermutlich iOS 12.1. Dieses beinhaltet dann sowohl offizielle Unterstützung der Dual Sims aus iPhone Xs und iPhone XR als auch FaceTime-Gruppenanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern. Beide Funktionen hatten es nämlich nicht mehr rechtzeitig in iOS 12 geschafft.