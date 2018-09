iOS 12: "Bildschirmzeit"-Limits einfach umgehbar

Apples "Bildschirmzeit" soll Nutzer zu einer bewussteren Nutzung des Smartphones erziehen – penibel wird protokoliert, wie viel Zeit der Nutzer in bestimmten Apps oder auf bestimmten Webseiten verbringt. Dem Nutzer soll so frühzeitig auf ein mögliches Suchtverhalten aufmerksam gemacht werden. Bildschirmzeit bringt auch eine für Eltern praktische Funktion mit: Bestimmte App-Kategorien, zum Beispiel Spiele, lassen sich zeitlich beschränken. So können Eltern einstellen, dass Kinder nur eine halbe Stunde pro Tag auf dem iOS-Gerät spielen dürfen.Wie das 7-jährige Kind eines Reddit-Nutzers allerdings schnell herausgefunden hat, ist diese Sperre allerdings recht einfach zu umgehen. Ist die Zeit für einen Tag abgelaufen, lädt man einfach aus dem App Store ein vormals gekauftes Spiel erneut herunter, welches zum Zeitpunkt des Ablaufs noch nicht auf dem Gerät installiert wird. Das erneut heruntergeladene Spiel ist daraufhin nicht von der Bildschirmzeit-Sperre betroffen und kann ohne Limitierungen gezockt werden.Mit Sicherheit wird Apple diese Lücke in Bildschirmzeit mit einem der nächsten iOS-Updates schließen. Apple führte Bildschirmzeit mit iOS 12 ein, welches vergangenen Montag für alle Benutzer in der finalen Version erschienen ist. Die Analysen und die Einstellungsoptionen von Bildschirmzeit finden sich in der Einstellungs-App auf oberster Ebene – eine eigene "Bildschirmzeit"-App existiert nicht.