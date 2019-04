iOS 12.3, macOS 10.14.5 und tvOS 12.3 in der dritten Beta

Startschuss für TV-Streaming

Aktuelle Betas

iOS 12.3 Beta 3, Build 16F5139e, (22.04.2019)

macOS 10.14.5 Beta 3, Build 18F118d, (22.04.2019)

tvOS 12.3 Beta 3, Build 16M5139a, (22.04.2019)

Apple TV Software 7.3 Beta 2, Build 12H833, (22.04.2019)

watchOS 5.2.1 Beta 3, Build 16U5101c, (15.04.2019)

Trotz der Ostertage erscheint der nächste aktualisierte Betabuild zum erwarteten Zeitpunkt, nämlich zwei Wochen nach Freigabe der letzten Testversionen. In den Vereinigten Staaten sind Karfreitag und Ostermontag zwar keine Feiertage, allerdings lassen es viele Unternehmen in dieser Zeit ruhiger angehen und gewähren Urlaub. Für das Entwickler-Team scheint dies aber nicht zu gelten, wie die Aktualisierungen nahelegt. Mit der dritten Beta befindet sich Apple noch immer in der Anfangsphase des Testzyklus – erst wenn neue Builds in rascherer Schlagzahl erscheinen, ist von einer bald bevorstehenden Veröffentlichung auszugehen. Im Falle der nächsten Systemupdates weiß man bereits, dass diese bis Ende Mai erscheinen müssen, denn sie sind Voraussetzung für Apples neues TV-Angebot.Der erste Part des Streaming-Angebots für TV-Inhalte geht Apples Ankündigung zufolge im Mai an den Start. Zunächst bietet Apple aber erst einmal nur Themenkanäle an, die sogenannten "Apple TV channels" – anders als bei Mitbewerbern wie beispielsweise Netflix gibt es (noch) kein großes Abo-Angebot, das eigenproduzierte Inhalte und Drittanbieter-Content vereint. iOS 12.3 bringt die grundlegend überarbeitete TV-App mit, welche man zum Zugriff auf die Channels benötigt.Apple versprach auch für macOS eine eigene TV-App, anstatt iTunes auch noch um ein weiteres TV-Angebot zu ergänzen. Jüngsten Berichten zufolge entspricht dies der Strategie, das bisherige iTunes-Konzept aufzugeben und stattdessen auf spezialisierte, einzelne Apps zu setzen. Nicht nur das Apple TV der vierten und fünften Generation, sondern auch die ältere, dritte Generation wird fit für den TV-Bereich gemacht und erhält ein Update.Die folgende Liste zeigt, welche Betaversionen derzeit im Entwicklerbereich zu finden sind. Wie üblich geben wir auch Buildnummer und Datum der Veröffentlichung an: