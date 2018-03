iOS 11.3 ist erschienen

Alle Neuerungen in iOS 11.3 (Build 15E216):

Augmented Reality

ARKit 1.5 ermöglicht es Entwicklern, digitale Objekte neben horizontalen auch auf vertikalen Oberflächen (wie Wänden oder Türen) zu platzieren.

Unterstützung wurde hinzugefügt, um Bilder wie Filmposter oder Kunstwerke zu erkennen und in die AR-Erfahrung zu integrieren.

Eine höhere Auflösung der Kamera bei AR-Erfahrungen wird unterstützt.

iPhone-Batteriezustand (Beta)

Es werden Informationen zur maximalen Batteriekapazität und der Leistungsfähigkeit bei Leistungsspitzen des iPhone angezeigt.

Es wird angezeigt, ob die Leistungsverwaltungsfunktion aktiviert ist, die die maximale Leistung dynamisch verwaltet, um unerwartete Abschaltungen zu verhindern. Diese Funktion kann abgeschaltet werden.

Es erfolgt eine Empfehlung, wenn die Batterie ausgetauscht werden sollte.

iPad-Ladezustandsverwaltung

Der Batteriezustand der Batterie bleibt erhalten, wenn das iPad über längere Zeit an das Stromnetz angeschlossen ist, zum Beispiel bei der Verwendung im Kiosk, Verkaufsstellensystem oder bei der Lagerung in Ladestationen.

Animoji

Vier neue Animoji werden auf dem iPhone X eingeführt: Löwe, Bär, Drache und Totenkopf

Datenschutz

Wenn eine Apple-Funktion dich auffordert, deine persönlichen Informationen verwenden zu dürfen, wird jetzt ein Symbol zusammen mit einem Link zu detaillierten Informationen angezeigt, die verdeutlichen, wie deine Daten verwendet und geschützt werden.

Apple Music

Ein aktualisierter Musikvideobereich mit exklusiven Videoplaylists bietet ein neues Musikvideoerlebnis.

Finde mithilfe aktualisierter Vorschläge in Apple Music Freunde mit ähnlichem Geschmack. Es werden Genres angezeigt, die anderen Personen gefallen und deren Freunde, welche ihnen folgen.

News

Topstorys werden jetzt unter „For You“ immer als erstes angezeigt.

Sieh dir von News-Editoren handverlesene Topvideos an.

App Store

Es ist jetzt möglich, Kundenrezensionen auf Produktseiten zu sortieren nach Nützlichste zuerst, Positivste zuerst, Negativste zuerst oder Neueste zuerst.

Die Informationen unter „Updates“ wurden um die App-Version und die Dateigröße erweitert.

Safari

Deine Daten werden geschützt, indem Benutzernamen und Passwörter nur dann automatisch ausgefüllt werden, wenn sie zuvor in einem Webformularfeld ausgewählt wurden.

Das intelligente Suchfeld zeigt Warnungen bei der Interaktion mit Passwort- und Kreditkartenformularen auf nicht verschlüsselten Webseiten.

Das automatische Ausfüllen für Benutzernamen und Passwörter ist jetzt in Webdarstellungen in Apps verfügbar.

Mit Mail geteilte Artikel werden jetzt standardmäßig mit dem Reader-Modus formatiert, wenn der Reader verfügbar ist.

Ordner in Favoriten zeigen jetzt Symbole für die enthaltenen Lesezeichen.

Tastaturen

Zwei neue Shuangpin-Tastaturlayouts wurden hinzugefügt.

Unterstützung für angeschlossene Hardwaretastaturen mit dem Tastaturlayout „Türkisch F“ wurde hinzugefügt.

Chinesische und japanische Tastaturen wurden für bessere Erreichbarkeit auf 4,7-Zoll- und 5,5-Zoll-Geräten verbessert.

Zurückwechseln zur Tastatur nach dem Diktieren mit nur einem Tippen ermöglicht.

Ein Problem wurde behoben, durch das die automatische Korrektur fälschlicherweise manche Wörter groß schreiben konnte.

Ein Problem auf dem iPad Pro wurde behoben, durch das das iPad Smart Keyboard eventuell nicht mehr funktionierte, wenn eine Verbindung zu einem Captive-WLAN-Zugangspunkt hergestellt wurde.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Thai-Tastatur im Querformat fälschlicherweise zum numerischen Layout wechseln konnte.

Bedienungshilfen

Im App Store wurden Bedienungshilfen für Fettdruck und großen Text zum Anpassen der Anzeige hinzugefügt.

„Umkehren - Intelligent“ fügt Unterstützung für Bilder im Web und in Mail-Nachrichten hinzu.

Die RTT-Erfahrung wurde verbessert und RTT-Unterstützung für T-Mobile wurde hinzugefügt.

App-Wechsel auf dem iPad wurde für Nutzer von VoiceOver und der Schaltersteuerung verbessert.

Ein Problem wurde behoben, durch das VoiceOver den Bluetooth-Status und Kennzeichenzähler falsch beschrieben hatte.

Ein Problem wurde behoben, durch das in der Telefon-App die Taste zum Beenden des Anrufs bei der Verwendung von VoiceOver eventuell nicht angezeigt wurde.

Ein Problem wurde behoben, durch das in Apps Bewertungen mit VoiceOver eventuell nicht zugänglich waren.

Ein Problem bei der Verwendung von Live-Mithören wurde behoben, durch das die Audiowiedergabe verzerrt werden konnte.

Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Unterstützung für den AML-Standard wurde eingeführt, der Notdiensten beim Auslösen des Notrufs genauere Ortsdaten zur Verfügung stellt (in unterstützten Ländern).

Unterstützung für Softwareauthentifizierung wurde als neue Methode für Entwickler hinzugefügt, um HomeKit-kompatibles Zubehör zu entwickeln und zu aktivieren.

Podcast-Episoden werden jetzt mit nur einem Tippen wiedergegeben und du kannst auf „Details“ tippen, um mehr Informationen über die einzelnen Episoden zu erhalten.

Die Suchleistung für Benutzer mit langen Notizen in „Kontakte“ wurde verbessert.

Die Leistung bei Handoff und der universellen Zwischenablage wurde verbessert, wenn beide Geräte im selben WLAN sind.

Ein Problem wurde behoben, durch das eingehende Anrufe den Ruhezustand des Displays eventuell nicht beendet haben.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Wiedergabe von Visual Voicemail verzögert oder verhindert wurde.

Ein Problem wurde behoben, durch das Weblinks in „Nachrichten“ eventuell nicht geöffnet werden konnten.

Ein Problem wurde behoben, durch das Benutzer eventuell nach der Vorschau eines E-Mail-Anhangs nicht zu Mail zurückkehren konnten.

Ein Problem wurde behoben, durch das Mail-Benachrichtigungen eventuell erneut auf dem Sperrbildschirm angezeigt wurden, nachdem sie gelöscht wurden.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Zeit und Benachrichtigungen eventuell nicht mehr auf dem Sperrbildschirm angezeigt wurden.

Ein Problem wurde behoben, durch das Erziehungsberechtigte Face ID nicht zum Genehmigen von Kaufanfragen verwenden konnten.

Ein Problem in „Wetter“ wurde behoben, durch das die aktuellen Wetterbedingungen eventuell nicht aktualisiert wurden.

Ein Problem wurde behoben, durch das Kontakte eventuell nicht mit dem Telefonbuch des Autos synchronisiert wurden, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht.

Ein Problem wurde behoben, durch das Audio-Apps nicht in Autos abgespielt werden konnten, wenn die App im Hintergrund läuft.

Apple hat soeben auf den Startknopf gedrückt und das nächste große iOS-Update freigegeben. Fast genau zwei Monate nach der ersten Entwickler-Beta steht die neue Version somit nun für alle Nutzer zur Verfügung. Die Systemvoraussetzungen bleiben unverändert - wer iOS 11 installieren kann, erhalt daher natürlich auch iOS 11.3. Man kann davon ausgehen, dass Apple ursprünglich andere Pläne mit iOS 11.3 hatte, dann aber aufgrund der eindeutig negativen Presse Akku-Management zu einem wichtigen Thema machte. Nachdem bekannt wurde, dass iOS-Geräte bei älteren Akkus tatsächlich spürbar an Leistung verloren, schlug Apple viel Kritik entgegen.Zwar hatte sich Apple mit der Umstellung des Problems plötzlich abschaltender iPhones entledigt, dafür das iPhone bisweilen aber auch spürbar ausgebremst. iOS 11.3 bringt daher zwei Änderungen mit. Nutzer können in den Einstellungen fortan die Leistungs-Bremse deaktivieren, außerdem zeigt Apple im System an, wenn der Akku langsam Alterserscheinungen zeigt.Eine andere Neuerung von iOS 11.3 betrifft ausschließlich Anwender in den USA und Kanada. Der Business-Chat in der Nachrichten-App ist zunächst nur dort und nicht hierzulande erhältlich. AirPlay 2 zählt leider nicht zu den Bestandteilen des Updates. Ohne Gründe dafür zu nennen stricht Apple diesen Punkt im Laufe der Betaphase. Fans der animierten Emojis, von Apple mit der Bezeichnung "Animoji" versehen, dürfen sich über vier neue Motive freuen. Löwe, Bär, Drache und Skelett ahmen fortan ebenfalls den Gesichtsausdruck des Nutzers nach. Kleine Änderungen betreffen die "Health Records" als digitale Patientenakte sowie das Verhalten beim Auslösen des Notrufs: Automatisch wir dann nämlich auch der Standort mitgeschickt.iOS 11.3 lässt sich entweder über die integrierte Software-Aktualisierung oder via iTunes installieren. Es macht keinen Unterschied, ob direkt von einer Vorgängerversion oder einer älteren Iteration von iOS aktualisiert wird.iOS 11.3 führt neue Funktionen ein, darunter ARKit 1.5 mit Unterstützung für immersivere AR-Erfahrungen, iPhone-Batteriestatus (Beta), neue Animoji für iPhone X-Benutzer und mehr. Dieses Update enthält außerdem Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen.