iOS 11.3 in erster Entwickler-Beta erschienen

Schalter für Akku-Management kommt erst später

Aktualisierung: iOS 11.3 bringt "Messages on iCloud" zurück

Ab jetzt können Entwickler das heute Nachmittag bereits ausführlich angekündigte kommende System-Update iOS 11.3 für iPhone und iPad in Augenschein nehmen und auf Fehler abklappern. Im Developer-Bereich der Apple-Webseite (Link: ) kann es bezogen werden, sofern man ein Entwicklerkonto bei Apple besitzt. Auch eine Public Beta ist bereits angekündigt, soll aber zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Dann können auch alle Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms an dem Test teilnehmen.Der für Entwickler interessanteste Aspekt von iOS 11.3 dürfte sicherlich das verbesserte ARKit darstellen, welches Apple »ARKit 1.5« nennt. Dieses soll die Möglichkeiten der Entwicklerschnittstelle für Erweiterte Realität deutlich verbessern, indem es etwa neben horizontalen auch vertikale Flächen wie Wände erkennt. Zuletzt tauchten Berichte auf, denen zufolge der Hype um AR in iOS 11 bereits nach wenigen Wochen stark abgeflaut war und nur noch wenige AR-Apps in den App Store kamen. Wahrscheinlich möchte Apple diesem Trend durch ARKit 1.5 entgegenwirken.Wer übrigens hofft, durch die heutige Betaversion bereits das umstrittene »Akku-Management«-Feature in iOS abschalten zu können, wie es Tim Cook versprochen hatte, sieht sich zunächst enttäuscht. Apple gab bekannt, dass der Schalter sowie die Informationsanzeige über den Zustand des eingebauten Akkus erst in einer späteren Beta von iOS 11.3 eingefügt werden. Seit iOS 10.2.1 bremst das System Geräte mit alternden Akkus aus, um Leistungsspitzen zu vermeiden, welche zu spontanem Abschalten des Gerätes führen. Als dies bekannt wurde, gab es einen Aufschrei wegen des Vorwurfs der geplanten Obsoleszenz.Die weiteren Neuigkeiten von iOS 11.3 betreffen beispielsweise vier neue Animojis, »Health Records« als Verbindung zwischen Patienten und Krankenhäusern über die Health-App und eine erste Beta des lange angekündigten Business Chats in der Nachrichten-App. Genauere Informationen zu Apples Ankündigung von iOS 11.3 finden Sie in diesem Artikel: In den Beta-Versionen von iOS 11 war eine neue Funktion namens "Messages on iCloud" enthalten, mit welcher Nachrichten auch nach längerer Zeit oder bei Neueinrichtungen von Geräten erhalten blieben - Apple entfernte die Funktion allerdings vor dem Erscheinen der finalen Version aus iOS 11 und kündigte an, diese nachzureichen. Weder iOS 11.1 noch 11.2 brachten "Messages on iCloud" mit, die gerade erschienene erste Beta von iOS 11.3 hingegen beinhaltet die versprochene Funktion nun endlich.