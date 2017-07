iFixit: Akku des MacBook Pro Retina 13"/15" selber wechseln

Im Jahr 2009 hatte Apple eine wesentliche Umstellung beim MacBook Pro vorgenommen. War der Akku zuvor ausgesprochen einfach vom Nutzer zu wechseln, so setzte Apple nun auf einen fest verbauten Akku. Ohne das Gerät aufzuschrauben war seitdem kein Zugang mehr möglich, weswegen der Tausch von Fachleuten durchgeführt werden sollte. Die Akkulaufzeit stieg durch die Umstellung, denn Apple konnte den Platz im Inneren besser ausnutzen und die Form des Bauteils genau anpassen. Angesichts üppigen Einsatzes von Kleber, der das Akkusystem fest mit dem Gehäuse verbindet, gestaltet sich der eigenhändige Wechsel nicht nur schwierig, man musste überhaupt erst einmal an die Ersatzteile gelangen. Selbst die meisten Apple-Händler schickten die Geräte weiter und reparierten nicht selber. Der Reparatur-Experte iFixit hat jetzt aber ein Kit vorgestellt, mit dem jeder einen Akkuwechsel beim MacBook Pro Retina (2012-2015) durchführen kann - natürlich handwerkliches Geschick vorausgesetzt.Momentan ist das Reparaturkit nur in den USA verfügbar, in den europäischen Store wurde der Artikel noch nicht übernommen. Der von iFixit vertriebene Baukasten enthält neben Handschuhen und Schutzbrille alle benötigten und auf die Geräte angepassten Spezialwerkzeuge, Klebstoff-Entferner, Schrauben sowie einen neuen Akku, dessen Kapazität ungefähr den werkseitig verbauten Akkus entspricht. iFixit gibt dazu eine Garantie, welcher Wert mindestens erreicht wird. Die Preise der Baukästen liegen zwischen 89 und 109 Dollar - also ganz erheblich unter den Preisen eines Akkutauschs bei Apple oder einem Service-Partner (209 Euro).Wer sich die Differenz sparen möchte, steht aber trotz Umbau-Kit vor einer ziemlich herausfordernden Aktion, die von iFixit als "schwierig" eingestuft und mit einer Zeitprognose von zwei bis drei Stunden eingeschätzt wird. Bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen unterstützen den Bastler dabei, die 73 Schritte durchzuführen und anschließend wieder über ein MacBook Pro mit voller Akkukapazität zu verfügen. Das folgende Video zeigt, wie iFixit am Austausch-Kit arbeitete und wie die Idee entstand: