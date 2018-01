eBook-Offensive: Apple plant große Neuerungen für die iBooks-App

Designelemente aus iOS 11

Apple wieder mehr am eBook-Markt interessiert

Apple plant einem Bericht zufolge größere Neuerungen der iBooks-App für iPhone und iPad. Nachdem das Unternehmen den Namen der Anwendung in der ersten Beta von iOS 11.3 bereits in „Books“ änderte, stehen Bloomberg zufolge weitere Änderungen auf der Agenda des Unternehmens. Außer der Benutzerfläche betrifft dies auch einzelne Funktionen. Eine von Amazon abgeworbene Führungskraft soll den iBooks-Umbau vorantreiben.Die neue Buch-App, die innerhalb der nächsten Monate erscheinen soll, bietet laut des Berichts eine einfachere Benutzeroberfläche, die die aktuell vom Anwender genutzten Bücher besser hervorhebt. Der Bereich „Reading Now“ soll entsprechende Inhalte bündeln. Hinzu kommen ein neugestalteter Book Store, der sich vom Interface her am App Store in iOS 11 orientiert, und ein eigener Tab für Hörbücher.Es wäre die größte Auffrischung der iBooks-App seit einigen Jahren. Das Projekt leiten soll Kashif Zafar, eine im Dezember von Amazons Hörbuch-Unternehmen Audible abgeworbene Führungskraft. Zafar ist dafür zuständig, Apples seit einigen Jahren stagnierende eBook-Sparte wieder zu einem größeren Konkurrenten für Amazons Kindle-Geschäft aufzubauen.Nachdem Apple und diverse Verleger im Jahr 2012 von der US-Justiz mit einer Geldstrafe von 450 Millionen US-Dollar wegen Kartellvergehen belegt wurden, reduzierte das Unternehmen das Engagement im Buch-Bereich. Apple konzentrierte sich in der Folge mehr auf andere Services-Sparten wie den App Store, Filmangebote und Apple Music.Die aktuelle Strategie des Unternehmens deutet auf eine Renaissance der hauseigenen Buch-Sparte hin. Der große Konkurrent Amazon dominiert allerdings längst weite Teile des eBook-Marktes. In den USA etwa laufen 83 Prozent des Geschäfts mit digitalen Büchern über den Versandriesen.