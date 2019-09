Zwingende Beglaubigung von Apps für macOS 10.15: Apple lockert die Bestimmungen für einige Monate

Beglaubigung auf der WWDC angekündigt

Einige Anforderungen ausgesetzt

Ältere SDK vorläufig noch erlaubt

Entwickler von Apps für macOS bekommen ein wenig mehr Zeit, um ihre Programme an Apples strenge Auflagen für eine Beglaubigung anzupassen. Der kalifornische Konzern hat die Anforderungen kurz vor dem Erscheinen von macOS 10.15 Catalina etwas abgeschwächt. Allerdings gelten die gelockerten Bedingungen nur für kurze Zeit, nämlich bis Januar kommenden Jahres.Auf der World Wide Developer Conference hatte der kalifornische Konzern Anfang Juni verkündet, dass außerhalb des Mac App Stores angebotene Programme zwingend eine Beglaubigung durch Apple benötigen, um auf macOS Catalina ausgeführt werden zu können. Bisher reicht das Signieren einer App mit der Developer ID aus, zukünftig überprüft das Unternehmen alle Programme anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs. Apple will damit die Sicherheit des Systems erhöhen und so die Nutzer besser vor Schadsoftware schützen.Möglicherweise hat Apple festgestellt, dass etliche Entwickler Schwierigkeiten haben, ihre Apps bis zum unmittelbar bevorstehen Erscheinungstermin von macOS Catalina an die verschärften Bedingungen anzupassen. Zumindest hat das Unternehmen jetzt mit der Begründung, den Übergang erleichtern zu wollen, einige der Anforderungen bis Januar 2019 ausgesetzt. Damit nimmt Apple nach eigenem Bekunden aber nicht nur Rücksicht auf die Entwickler, sondern auch auf Nutzer, die ältere Software auf macOS 10.15 einsetzen wollen.Unter anderem werden ab sofort auch Apps beglaubigt, die nicht mit der Developer ID des Entwicklers signierte Komponenten enthalten. Außerdem entfällt temporär die Notwendigkeit, die sogenannte Hardened Runtime zu unterstützen. Darüber hinaus sind Apps zulässig, die keinen sicheren Zeitstempel in der Signatur des Entwicklers aufweisen. Auch die Verwendung von älteren Software Development Kits ist bis Anfang kommenden Jahres erlaubt. Schließlich darf die Berechtigung "com.apple.security.get-task-allow" mit einer beliebigen Variante des Werts "true" besetzt werden.