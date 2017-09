Zwei-Faktor-Authentifizierung: Apple informiert über Umstellung in iOS 11 und macOS High Sierra

Zweistufige Bestätigung

Mehr Sicherheit als zweistufige Bestätigung

Zeitintensiveres Verfahren zur Account-Wiederherstellung

Wenn Anwender auf iOS 11 oder macOS High Sierra (10.13) wechseln, wird Apple gleichzeitig die Apple-ID des jeweiligen Nutzers automatisch auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung umstellen. Der Konzern informiert über diesen Schritt aktuell per E-Mail an Anwender, die noch auf das alternative Loginverfahrensetzen.Schon die ersten Betaversionen iOS 11 und macOS High Sierra deuteten den automatischen Wechsel zur Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Apple nennt die Umstellung eine „Voraussetzung für die Nutzung einiger neuer Funktionen in iOS, macOS und iCloud.“ Die Methode biete mehr Sicherheit als die zweistufige Bestätigung.Wenn Nutzer sich mit ihrer Apple-ID anmelden möchten, erhalten sie einen sechsstelligen Bestätigungscode an ihre als vertrauenswürdig angegeben Geräte geschickt.Ein ausgedruckter Wiederherstellungsschlüssel, der vergessene Passwörter zurücksetzt, ist nicht mehr nötig. Dafür müssen Nutzer fortan bei Apple eine Account-Wiederherstellung anfordern , wenn sie sich aus irgendwelchen Gründen weder anmelden noch ihr Passwort zurücksetzen oder Überprüfungscodes erhalten können.Der Konzern veranschlagt für den Wiederherstellungsvorgang einen Zeitraum „von einigen Tagen oder länger.“ Die Dauer richtet sich danach, welche Accountinformationen der jeweilige Anwender zu seiner Identitätsbestätigung zur Verfügung stellen kann.