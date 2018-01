Zurück zu iOS 6? Apple signierte kurzzeitig jahrealte iOS-Versionen

Apple stellte die Signierung schnell wieder ein

Üblicherweise ist Apple für eine sehr strikte Politik bei Software-Updates bekannt. Direkt nach dem offiziellen Release eines Updates werden die Nutzer sehr eindringlich zur Aktualisierung aufgefordert. Eine Rückkehr zu Vorgängerversionen ist schon nach kurzer Zeit nicht mehr möglich. Sobald beispielsweise eine neue iOS-Version als sicher und stabil genug gilt, wird die Vorgängerversion nicht mehr signiert. Ein Aufspielen des früheren Systems via iTunes ist damit nicht mehr möglich.Deshalb staunten heute Morgen einige Nutzer nicht schlecht, als ihnen über die IPSW-Homepage nicht nur wie erwartet iOS 11.2, iOS 11.2.1 und iOS 11.2.2 als signierte Versionen angezeigt wurden, sondern noch eine Vielzahl von weiteren Systemversionen. Diese reichten von zahlreichen iOS-10-Iterationen über iOS 8 und iOS 7 bis hinunter zu iOS 6. Dies war zu Zeiten des iPhone 5 im Jahr 2012 modern und verfügte noch über die skeuomorphe Benutzeroberfläche, die von Chefdesigner Jony Ive mit iOS 7 radikal über Bord geworfen wurde und einem minimalistischen Stil wich.Was alle sofort vermuteten, bestätigte sich dann auch bereits nach knapp einer Stunde, als Apple die Signierung wieder stoppte. Was den Fehler ausgelöst hat, ist nicht bekannt. Allerdings war es für kurze Zeit tatsächlich möglich, einen Downgrade auf eine veraltete Systemversion durchzuführen. Interessanterweise gibt ISPW für bestimmte iPhone-Modelle immer noch vereinzelte alte iOS-Softwareversionen als signiert an. Für die modernen Geräte ab iPhone 6 ist der Fehler aber inzwischen vollständig behoben.Einige Nutzer gaben an, in dem kurzen Zeitabschnitt tatsächlich zu einer früheren Systemversion zurückgekehrt zu sein. Insbesondere zeigten sich viele froh, von iOS 11 auf einer Version vor iOS 10.2.1 zurückgekehrt zu sein, weil inzwischen bekannt wurde, dass Apple mit jener iOS-Version künstliche Leistungseinbußen für iPhones mit gealtertem Akku einbaute. Eine Rückkehr zu noch älteren Systemversionen sorgte aber bei vielen für Aktivierungsprobleme.