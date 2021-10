Zum 10. Todestag: "Celebrating Steve" – Apple gedenkt des verstorbenen Mitgründers

Nicht fragen, was Steve getan hätte

Erinnerung ist nicht genug für das, was in unseren Herzen ist: Wir

vermissen ihn zutiefst. Wir waren gesegnet, ihn als Ehemann und Vater

zu haben.

Hierzulande war es bereits der 6. Oktober 2011, als eine Nachricht mehr als nur die Tech-Welt schockte: "Steve Jobs, Apple-Mitgründer und langjähriger CEO, ist tot". In der US-Zeitzone war es noch der 5. Oktober, als Steve Jobs seinem Krebsleiden erlag und im Kreise seiner Familie im eigenen Haus starb. Die offizielle Bestätigung der Meldung erfolgte damals durch Apples Board of Directors, welches sich mit folgender erster Reaktion äußerte: "Steves Brillanz, Leidenschaft und Energie waren die Quelle zahlloser Innovationen, die unsere Leben bereichert und verbessert haben. Die Welt ist wegen Steve ein besserer Ort." Die Beisetzung fand am 7. Oktober im Alta Mesa Memorial Park zu Santa Clara statt. Seinen Rücktritt als CEO hatte Steve Jobs schon im August 2011 bekannt gegeben, als ihm klar wurde, die Amtsgeschäfte nicht mehr führen zu können.Nicht nur für viele Apple-Fans begann im Oktober 2011 eine neue Zeitrechnung. War es bis dahin noch möglich, dass Jobs eventuell vom Krankenbett aus Ideen beisteuerte, so musste Apples Führungsriege ab diesem Zeitpunkt auf Jobs-Visionen verzichten. Jobs hatte allerdings schon eine ganze Weile vor seinem Tod klargemacht, welche Frage auf keinen Fall bei wichtigen Entscheidungen gestellt werden soll: "Was hätte Steve getan?". Stattdessen hätten Cook und sein Team einen eigenen Weg zu finden und ihre Überzeugungen in die Tat umzusetzen, so seine Überzeugung. Jobs selbst hatte vor seinem Tod den damaligen Apple-COO Tim Cook als seinen Nachfolger auserkoren und ihm den Ratschlag mitgegeben: "Frage dich nie, was ich in einer Situation gemacht hätte – mache das, was richtig ist".Den zehnten Todestag begeht Apple mit einer großformatigen Grafik direkt auf der Startseite von Apple.com . Außerdem gibt es ein knapp dreiminütiges Video, das zahlreiche inspirierende Aussagen und Überzeugungen von Steve Jobs wiedergibt. Zu sehen sind darin nicht nur Ausschnitte aus den frühen Apple-Jahren, sondern auch der Zeit, nachdem Jobs aus dem Unternehmen gedrängt worden war. Weitere Ausschnitte zeigen die Vorstellung des ersten iMacs, des iPods sowie des iPhones. Gleichzeitig blendet Apple ein "Statement der Familie Jobs" ein, das mit folgenden Worten endet: