Tim Cook gedenkt seinem Vorgänger und Mentor



Quelle: Twitter Quelle: Twitter

Im Gedenken an Steve Jobs’ siebten Todestag hat Tim Cook einen Tweet veröffentlicht, in dem er an den Apple-Mitgründer und früheren CEO erinnert. Cook drückt darin aus, wie sehr ihm Jobs auch heute noch fehlt: „Steve zeigte mir – und uns allen – was es bedeutet, der Menschheit zu dienen. Wir vermissen ihn und werden nie das Ideal vergessen, das er uns vorlebte.“Zusätzlich zum Text veröffentlichte Cook als Anhang des Tweets auch ein Foto, das Steve Jobs in den 1980er Jahren zeigt. Jobs starb am 5. Oktober 2011 mit 56 Jahren in Palo Alto (Kalifornien) an den Folgen seiner Krebserkrankung.Jobs selbst hatte vor seinem Tod den damaligen Apple-COO Tim Cook als seinen Nachfolger auserkoren. Am 24. August 2011 trat Jobs als Apple-CEO zurück, da er aufgrund seiner schon weit fortgeschrittenen Krankheit die Unternehmensarbeit nicht mehr stemmen konnte. Cook bekam einst von dem schon todkranken Steve Jobs den Ratschlag : „Frage dich nie, was ich in einer Situation gemacht hätte – mache das, was richtig ist.“