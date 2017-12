Yoink für iOS: Today-Widget, bessere Systemintegration und Workflow-Optimierung

Erweiterte Systemintegration und Today-Widget

Dateien

Das Ablage-Tool Yoink (Store: ) vereinfacht das Verschieben und Verwalten von Dateien sowie weiteren Inhalten auf iDevices. Version 1.1 bietet eine optimierte Leistung und diverse neue Features. Dazu zählen die Verknüpfung mit der Zwischenablage, das Today-Widget, das Schnellzugriffsmenü und die Unterstützung des iPhone-X-Displayformats.Yoink merkt fortan, wenn sich etwas in der Zwischenablage befindet. Sobald der Nutzer die App öffnet, wird ihm automatisch angeboten, den Inhalt der Zwischenablage zu speichern. Die dazugehörige Vorschaufunktion gibt einen genaueren Blick auf den zu sichernden Content frei. Wer eine URL über die Yoink-Extension des Teilen-Menüs speichern möchte, kann die App von nun an in einem Zug dazu veranlassen, den Download der zur jeweiligen URL gehörenden Datei zu starten. In dem Fall wird die Datei statt der URL gesichert.Das neue Today-Widget ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die zuletzt gesicherten Objekte und Inhalte der Zwischenablage. Wer iOS 11 verwendet, kann mit anderen Anwendungen über die Appauf in Yoink gesicherte Inhalte zugreifen.Zudem soll die aktuelle Yoink-Version für einen schnelleren Workflow sorgen. Jeder Stapel und jedes Objekt enthalten einen Knopf, über den Nutzer unter anderem schneller auswählen, kopieren, teilen, umbenennen und löschen können. Hinzu kommt ein Schnellzugriffsmenü für iDevices mit 3D-Touch-Funktion, um Inhalte aus der Zwischenablage zügig zu sichern oder Downloads zu initiieren. Der Entwickler nennt außerdem einen geringeren Speicherverbrauch im Vergleich zu früheren Versionen.Yoink 1.1 für iPhone, iPad oder iPod touch erfordert mindestens iOS 11. Die App kostet 3,49 Euro (Store: ). Die Mac-Variante von Yoink ist für 7,99 Euro erhältlich (Store: ).