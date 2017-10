Yoink für Mac: Drag&Drop-Helfer arbeitet in neuer Version mit Zwischenablage zusammen

Kooperation der Zwischenablagen

PopClip-Integration mit Fehler und Workaround

Was Yoink kann

Die Entwicklerschmiede Eternal Storms und ihr Entwickler Matthias Gansrigler haben sich mit der praktischen Zwischenablage-App Yoink bereits seit 2011 einen Namen gemacht. Seither wurde die Funktionalität der Mac-App immer mehr ausgeweitet. Jetzt ist das Programm in Version 3.4 erschienen und ergänzt darin die Zusammenarbeit mit der systemseitigen Zwischenablage von macOS (Store: ).Künftig ist es also möglich, nicht nur Dateien, sondern auch in die Zwischenablage kopierte Inhalte im Yoink-Fenster abzulegen, um an einer anderen Stelle darauf zugreifen zu können. Kopiert man beispielsweise ein Bild aus dem Web, lässt es sich im TIFF-Format in Yoink einfügen. Dies geschieht entweder über das Kontextmenü oder über ein Tastaturkürzel, das sich in den Yoink-Einstellungen einrichten lässt.Eine weitere Neuerung umfasst die Zusammenarbeit mit der PopClip-Erweiterung von Pilotmoon Software. Hier ist allerdings ein kleiner Fauxpas passiert: Der zugehörige Download-Knopf für die Erweiterung in der App funktioniert nicht, stattdessen hat der Entwickler in einem Blogpost den richtigen Link geteilt und sich für den Fehler entschuldigt. Eine Vielzahl kleinerer Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die in der Updatebeschreibung ausführlich dargelegt werden, runden das Update ab.Die generelle Funktionsweise von Yoink ist folgende: Sobald eine Datei zum Verschieben angefasst wurde, erscheint am Bildschirmrand das Yoink-Fenster, worin sie als Zwischenspeicher abgelegt werden kann. So ist es möglich, bequem zum Zielort für die Datei zu navigieren und dort auf den Yoink-Zwischenspeicher zuzugreifen. Besonders eignet sich dies für Nutzer, die mit verschiedenen Spaces hantieren oder alle Programme im Vollbildmodus laufen lassen. In den letzten Updates kamen Funktionen wie Undo, Sharing und Force Touch hinzu. Yoink 3.4 benötigt mindestens OS X 10.7.3 und 12 MB freien Speicher auf dem Mac. Der Kaufpreis beträgt 7,99 Euro.Weiterführende Links: