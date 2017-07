Yoink 3.3: Zwischenablage mit Undo und Sharing

Die virtuelle Zwischenablage Yoink erleichtert den Austausch großer Datenmengen, indem sie sich automatisch einblendet, wenn Dateien, Dokumente oder Inhalte verschoben werden sollen. Dabei dient Yoink als temporärer Platz, um auch komplizierte Aktionen oder eine Aufteilung durchführen zu können. In der neuen Version 3.3 sind nun weitere Funktionen hinzugekommen (zum Update: ), nachdem zuletzt Unterstützung für Trackpads mit Force Touch hinzukam.So bietet Yoink mittels Menüpunkt eine Möglichkeit, die zuletzt aus der Ablage entfernten Dateien und Ordner in die Ablage zurückzuholen. Für die abgelegten Dateien gibt es nun neben dem Kontextmenü "Öffnen mit" auch noch "Bereitstellen", um diese an Apps und Web-Dienste zu übertragen und mit Kontakten zu teilen. Gleichermaßen ist in der neuen Version eine Anbindung an die Such-App Alfred (zur App: ) enthalten, womit sich gefundene Dateien direkt in die Yoink-Ablage befördern lassen.Verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Kompatibilität runden das Update auf Version 3.3 ab. Yoink setzt mindestens OS X 10.7 Lion voraus, wobei allerdings das neuere OS X 10.11 Yosemite empfohlen wird. Die Preis beläuft sich auf 7,99 Euro . Für bestehende Kunden ist das Update kostenlos. Interessenten stellt der Hersteller eine 15-tägige Testversion ( 12 MB ) zur Verfügung.