XBox-Spiele auf iPad und iPhone zocken: Microsoft nennt Details zu "Project xCloud"

Ankündigung bereits im vergangenen Jahr

Spiele werden auf dem Server ausgeführt



Foto: Microsoft

Nahtloser Übergang von Konsole zu Smartphone

Öffentliche Testphase noch in diesem Jahr

"Project xCloud" nennt Microsoft einen neuen plattformübergreifenden Streamingdienst für Spiele. Damit bietet der Software-Gigant in Zukunft auch Besitzern von iPhones und iPads die Möglichkeit, Xbox-Games auf ihren Geräten zu zocken. Bis es soweit ist, dürften aber noch etliche Monate ins Land gehen.Angekündigt wurde "Project xCloud" bereits im vergangenen Oktober. Allerdings nannte Microsoft seinerzeit nur wenige Details zu dem neuen Streamingdienst. Jetzt gab das Unternehmen auf dem hauseigenen Portal " Xbox Wire " ein paar Einzelheiten bekannt und kündigte eine öffentliche Testphase an. Kareem Choudhry, in Redmond als Corporate Vice President (CVP) zuständig für die Spiele-Cloud des Unternehmens, präsentiert zudem in einem Video eine erste Demo des neuen Dienstes.Bei "Project xCloud" werden die Spiele nicht auf dem Endgerät selbst ausgeführt, dies übernimmt ein Server in einem der Rechenzentren von Microsofts Azure-Cloud. Die Bildschirminhalte werden via Internetverbindung zum Beispiel auf iPhone oder iPad, aber auch einen Desktop-Rechner oder sogar einen Fernseher gestreamt. Auf demselben Weg werden die Aktionen des Spielers übertragen. Microsoft will so viele seiner bislang nur für die Xbox verfügbaren Games auf einer großen Zahl von Geräten verfügbar machen.Angestrebt wird dabei ein nahtloser Übergang von der Konsole zu Smartphone oder Tablet. "Stellen Sie sich vor, dass Sie ein Spiel begonnen haben und dann auf eine Reise gehen", nennt Choudhry ein Beispiel. In einem solchen Fall könne man unterwegs genau dort wieder ins Game einsteigen, wo man es zuvor verlassen habe. "Project xCloud" soll darüber hinaus auch ein Angebot an alle sein, die kein Interesse an einer dedizierten Spielekonsole haben, aber trotzdem Xbox-Titel zocken möchten.Wann genau die öffentliche Testphase beginnt und jedermann sich ein Bild von "Project xCloud" machen kann, ist zurzeit nicht bekannt. Das Unternehmen spricht allerdings davon, dass dies noch für dieses Jahr geplant ist. Weitere Details zum Streamingdienst für Spiele will Microsoft in den kommenden Wochen und Monaten bekannt geben.