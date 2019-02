Spielgemeinschaft wird erweitert: Microsoft bringt Xbox Live auf iPhone und iPad

Vorstellung auf der Game Developers Conference



Foto: Microsoft

Zurzeit 68 Millionen Mitglieder

Neues Angebot für mehr als 2 Milliarden Geräte

Microsoft will auf allen Plattformen vertreten sein

Mit Xbox Live hat Microsoft in den vergangenen 17 Jahre eine der größten Spiele-Communities der Welt aufgebaut. Jetzt erweitert das Unternehmen den möglichen Kreis der Nutzer: In Zukunft soll der Onlinedienst auch auf iPhone und iPad sowie weiteren Plattformen zur Verfügung stehen.Das neue Cross-Platform-SDK für iOS, Android, Nintendo Switch, Xbox-Konsolen und Windows-Rechner will der Software-Gigant aus Redmond im US-Bundesstaat Washington auf der Game Developers Conference vorstellen. Die Ankündigung eines entsprechenden Vortrags der Microsoft-Mitarbeiter Jeffrey Shi und Ramsey Khader vom Xbox-Team des Unternehmens findet sich auf den Internetseiten der Veranstaltung, die vom 18. bis 22. März in San Francisco (Kalifornien) durchgeführt wird. Xbox Live ist einerseits ein Onlineshop für Spiele, bietet darüber hinaus jedoch angemeldeten Nutzern unter anderem auch die Möglichkeit, online gegen Spieler auf der ganzen Welt anzutreten. Bislang ist der Dienst ausschließlich für Xbox-Konsolen, PCs und Windows Phones verfügbar, genutzt wird er Microsofts Angaben zufolge derzeit von rund 68 Millionen aktiven Gamern.Mit dem neuen Cross-Platform-SDK erweitert Microsoft den Kreis der Geräte, auf denen Xbox Live zur Verfügung steht, von derzeit rund 400 Millionen auf über 2 Milliarden. Zukünftig wird es dann möglich sein, auf allen unterstützten Plattformen unter anderem auf die Liste der Freunde und Spielstände sowie etliche weitere Informationen zuzugreifen und so beispielsweise vom iPhone aus mit anderen Mitgliedern der Xbox-Community zu kommunizieren, die ein Android-Smartphone nutzen oder am PC sitzen.Die Ankündigung, Xbox Live unter anderem für iOS und Android zu öffnen, unterstreicht einmal mehr, dass Microsoft seit geraumer Zeit die Strategie verfolgt, auf allen Plattformen mit seinen Produkten vertreten zu sein . Mit der Ausweitung auf den Spielebereich kommt Redmond diesem Ziel einen großen Schritt näher.