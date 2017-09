Wunschlisten im iOS 11 App Store entfernt - Notlösung verfügbar

Die von den meisten Nutzern begrüßte Entfernung des App Store aus der Mac-Version 12.7 von iTunes hat einen unerwünschte Konsequenz. Mit iOS 11 und dem überarbeiteten App Store hat Apple nämlich auch die Wunschliste für Apps vollständig entfernt. So können Nutzer interessante App-Angebote nicht mehr in einer Wunschliste sammeln, um diese zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls zu kaufen.Im neuen iOS 11 muss man sich vorerst mit einer Notlösung behelfen. Hier kann man beispielsweise bei gewünschten Apps über die Teilen-Funktion den Link in die Notizen befördern oder aber in eine andere kompatible App. Gelöscht sind die Wunschlisten zum Glück nicht, wenn man noch über eine alte iOS-Version mit App Store oder eine alte Mac-Version der iTunes-App verfügt. Dort lässt sich die Wunschliste über die Teilen-Funktion manuell in die Notizen befördern und anschließend auch in iOS 11 abrufen.Warum Apple keine Wunschlisten mehr für kostenpflichtige Apps unterstützt, ist unklar. Möglicherweise wurde die Funktion zu selten genutzt oder aber Apple möchte Entwickler und Nutzer stärker zu kostenlosen Basis-Apps drängen, die per In-App-Kauf erweiterte Funktionen anbieten. Es ist aber theoretisch auch denkbar, dass Apple die Funktion noch nachreicht und sie nur vorübergehend gestrichen wurde. Dagegen spricht allerdings, dass auch der Mac App Store keine Wunschlisten bietet.Ob Apple zukünftig die Wunschlisten auch aus iTunes Store entfernen wird, ist unklar. Möglicherweise unterscheidet sich das Vertriebskonzept von Medien-Inhalten und Apps so stark, dass Apple in diesem Fall Wunschlisten auch in Zukunft beibehalten wird. Für alle Nutzer von Wunschlisten wäre dies zumindest ein schwacher Trost.