Wischgesten und mehr: 9 Tastatur-Alternativen für iOS

Apples Standard-Tastatur in iOS hat sich seit der Präsentation des ersten iPhones vor über 11 Jahren stark weiterentwickelt. Funktionen wie Wortvorschläge und Spracheingaben sind heute selbstverständlich. Für iPhone- oder iPad-Nutzer, die noch mehr Tastatur-Funktionen benötigen, bieten sich folgende entsprechende Drittanbieter-Tools an:Viele Nutzer kennen die Situation: Bestimmte Formulierungen wie „Bin gleich da“ werden im Chat-Alltag immer wieder verwendet. Phraseboard Keyboard ermöglicht es, ebendiese Ausdrücke zu speichern und jederzeit während Konversationen über die eingeblendete Tastatur abzurufen. iOS bietet zwar von Haus aus bereits eine ähnliche Funktion per Tastaturkürzel (), doch Phraseboard ermöglicht es darüber hinaus, Formulierungen nach Kategorien zu sortieren und mit Kontakten zu teilen.Wer eine alternative Art der Tastaturbedienung per Daumen sucht, kann sich Thumbly Keyboard anschauen. Die iOS-Tastatur richtet sich an Nutzer, die Texte über Wischgesten mit dem Daumen eingeben möchten. Außer der Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Symbolen unterstützt das Tool auch Tastaturfeatures wie „Löschen“ oder „Zeilensprung“. Hinzu kommt die deaktivierbare Autokorrektur.Ebenfalls auf Wischgesten setzt SwiftKey. Die Tastatur bietet außer dem SwiftKey Flow zur intuitiveren einhändigen Texteingabe auch eine intelligente Autokorrektur und den schnellen Wechsel zwischen mehreren Sprachen. Hinzu kommen Themes, um die UI besser an individuelle Vorlieben anzupassen.Auch mit TouchPal können Nutzer Buchstaben via Wischbewegung eingeben. Wischgesten nach oben oder unten zeigen Zahlen beziehungsweise Symbole an. Die Tastatur lernt mit der Zeit den Schreibstil des Anwenders und liefert entsprechend immer genauere Eingabeprognosen. Außerdem gibt es viele Tastaturmotive, mit denen sich die Oberfläche an die persönlichen Bedürfnisse anpassen lässt.Die iOS-Tastatur von Google hat die hauseigene Suchmaschine über dem Tastenfeld als Button integriert. Suchergebnisse wie Restaurants oder Kinos lassen sich so direkt an den jeweiligen Chat-Partner schicken, ohne die jeweilige App zu verlassen. Nutzer können zudem nach Emojis oder GIFs suchen und diese senden. Zu den weiteren Features gehört Glide Typing, das – ebenso wie SwiftKey – mit Wischgesten funktioniert.Ähnlich wie die Google-Tastatur richtet sich auch Fleksy an Nutzer, die während der Texteingabe direkt nach Internetinhalten suchen möchten. Musik, Videos und GIFs zählen zu den Optionen, die Fleksy als Suchkategorien bereitstellt. Anwender können die Benutzeroberfläche optisch und via Extensions an den persönlichen Geschmack anpassen sowie mit zusätzlichen Features versehen.Wie es der Name schon vermuten lässt, konzentriert sich diese Tastatur ganz auf die Suche nach und das Senden von GIFs. Das Tool greift auf diverse Kategorien wie Reaktionen, Musik oder Trends zurück, die für jede Gelegenheit die passenden Animationen bieten sollen.Die GO-Tastatur setzt auf eine große Auswahl von bunten Designs, Layouts und Sprachen. GO enthält mehr als 60 Tastatur-Layouts und 36 Sprachen. Nutzern stehen zusätzlich viele Fantasy-Sticker mit Comicfiguren wie den Peanuts oder anderen Charakteren wie Shrek zur Verfügung. Anwender können 3D Touch dazu nutzen, bei der Tastatureingabe schnell auf Emojis zuzugreifen.Eine besondere Art von iOS-Tastatur liefert Typeeto. Diese erscheint nicht auf der UI von Apples mobilem Betriebssystem. Stattdessen ermöglicht es Typeeto, Tastatureingaben vom Mac aus auf das iPhone oder iPad zu senden. Der jeweilige Mac fungiert damit als erweiterte iOS-Tastatur. Die Verbindung zwischen den Geräten läuft über Bluetooth. Anwender wählen das jeweilige iDevice über das Typeeto-Symbol in der Menüleiste von macOS aus.