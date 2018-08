Windows 95 als App für den Mac

Schade :-( Schade :-(

Ein Blick zurück: Windows 95

Eine kleine Zeitreise in jene Ära gefällig, als Microsoft endgültig zum unangefochtenen König des Desktops wurde? Spieleklassiker wie beispielsweise Solitaire und Minesweeper in ihrem natürlichen Umfeld ausführen – was in den 90er Jahren rund 70 Prozent aller PC-Nutzer regelmäßig taten? Dann kommt eine neue App gerade recht, die Windows 95 wieder zum Leben erweckt. Der Slack-Entwickler Felix Rieseberg erschuf die Software auf Grundlage eines Web-Projekts, um Windows 95 per simplem Mausklick auch auf dem Mac zu starten. Im Paket befindet sich auch all jene Software, die damals zum Lieferumfang zählte. Wenn man sieht, dass dies alles in einem nur 129 MB kleinen Paket möglich ist, bekommt man ein Gefühl dafür, was sich am Platzbedarf eines heutigen und eines 20 Jahre alten Systems änderte – dabei sind selbst die 129 MB für das ganze System bereits viel, denn die Originalversion benötigte rund 20 MB zur Installation, setzte aber 50 MB freien Speicher voraus.Die Installation der Windows-App für den Mac ist denkbar einfach. Auf GitHub befindet sich das Projekt und kann nach dem Download direkt gestartet werden. Es gibt auch bereits ein wichtiges Update, das eine fehlende und in jener Zeit essenzielle Funktion nachliefert: Unterstützung von Disketten. Wie sonst sollte man großen Datenmengen (bis zu 1,44 MB!) auch von einem Computer auf den anderen befördern? Natürlich dient die Windows-App keinem höheren Zweck – für einen kurzen Ausflug in die Computerwelt vor zwei Jahrzehnten ist das Programm aber durchaus interessant.(Gekürzte Version dieser Meldung: Windows 95 kam vor ziemlich genau 23 Jahren auf den Markt und stellte einen gewaltigen Schritt im Vergleich zum Vorgänger Windows 3.11 dar. Apple verspottete Windows 95 zunächst noch und schaltete beispielsweise im Wall Street Journal eine ganzseitige Anzeige mit dem Schriftzug "C:\ONGRTLNS.W95". Als Seitenhieb auf das noch immer zugrunde liegende MS DOS war der Dateiname natürlich acht Zeichen lang.Kurz nach der ersten Euphorie rund um Windows 95, untermalt mit einer gigantischen Werbekampagne, war der blendende Ruf angesichts zahlreicher technischer Probleme und Pannen jedoch dahin und das negative Image schlug durch. Apple verpasste diese Chance leider völlig. Selbst wenn viele Kunden angesichts der Probleme mit Windows 95 doch zu einem Mac greifen wollten, Apple hätte gar nicht liefern können, zu massiv ausgeprägt waren die Produktionsprobleme und Lieferschwierigkeiten.Apple stand weitgehend ratlos da und konnte zudem das lange Zeit versprochene große Update für Mac OS ("Copland") nicht veröffentlichen. Sollte man einen Zeitpunkt nennen, an dem der "Desktop War" endgültig für Apple verloren ging, so war es die Markteinführung von Windows 95.