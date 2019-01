Wieder geheime Unterlagen gestohlen: Weiterer Mitarbeiter von Projekt "Titan" festgenommen

Einen Tag vor Abflug festgenommen

Geheime Dokumente auf dem Rechner

Bei chinesischem Konkurrenten beworben

Zweiter Fall innerhalb von sechs Monaten

Auch wenn Apple mit dem Projekt "Titan" allem Anschein nach nur schleppend vorankommt und es deshalb personell ausdünnt, ist Cupertinos Entwicklungsarbeit in Sachen autonome Fahrzeuge offenbar von großem Interesse für die automobile Konkurrenz: Ein zweiter Mitarbeiter wurde jetzt festgenommen, weil er angeblich geheime Unterlagen entwendet hat.Jizhong C., so der Name des beschuldigten Mitarbeiters, wurde nur einen Tag, bevor er Kalifornien in Richtung China verlassen wollte, vom FBI in Gewahrsam genommen, berichtet CNBC . Die Festnahme erfolgte offenbar auf eine Anzeige von Apple hin. Der Ingenieur mit chinesischer Staatsangehörigkeit war zuvor von einem anderen Angestellten des Projekts "Titan" gemeldet worden, weil er in einem besonders sensiblen Bereich des Unternehmens fotografiert hatte. Daraufhin untersuchten Sicherheitskräfte von Apple den Computer des Mitarbeiters mit dessen Einverständnis.Im Verlauf dieser Untersuchung fanden sich auf dem Rechner Tausende von als geheim eingestuften Dokumenten des Projekts, etwa Bedienungsanleitungen, Diagramme und schematische Darstellungen, darunter auch die abfotografierte Zeichnung eines Kabelbaums für ein autonomes Fahrzeug. Außerdem stießen die unternehmenseigenen Ermittler auf Hunderte von Fotos, die im Inneren eines Apple-Gebäudes angefertigt worden waren.Jizhong C. hatte schon zuvor das Misstrauen seines Arbeitgebers geweckt, weil er sich um eine Stelle bei einem chinesischen Unternehmen beworben hatte, das ebenfalls autonome Fahrzeuge entwickelt. Bevor er nach China fliegen konnte, um dort seine Arbeit anzutreten, wurde er festgesetzt. Sollten die Ermittlungen den Verdacht der Ausspähung von Geschäftsgeheimnissen erhärten, wird er sich vor Gericht verantworten müssen.Die Verhaftung von Jizhong C. ist der zweite Fall von Industriespionage gegen das Projekt "Titan" innerhalb von sechs Monaten. Im Juli vergangenen Jahres war der ehemalige Apple-Mitarbeiter Xiaolang Z. verhaftet worden. Ihm wird zur Zeit der Prozess gemacht, weil er geheime Informationen an den chinesischen Autohersteller XMotors weitergegeben haben soll. Ein Urteil wurde in diesem Verfahren allerdings noch nicht gefällt.