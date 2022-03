Wie gut schnitt Apples im ersten Quartal ab? Die Antwort gibt es am 28. April

Apple lädt zur Pressekonferenz

Chipkrise dürfte weiterhin Milliarden kosten

Seit zwei Jahren hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem und hat nicht nur das Alltagsleben der meisten Menschen maßgeblich beeinflusst, sondern auch die wirtschaftliche Lage. Produktionsschließungen, Nachfrageeinbrüche in einigen Branchen, besonders viel Bedarf in anderen Sektoren, eingeschränkte Lieferketten sowie seit einem Jahr Mangelwirtschaft im Chip-Business – in den Chefetagen der betroffenen Unternehmen wurde es zumindest nicht langweilig. Apple gelang es bislang Quartal für Quartal überdurchschnittlich gut, sich den immer neuen Herausforderungen zu stellen. Weder kam es zum befürchteten Absturz zu Beginn der Pandemie, noch musste Apple in der Folgezeit schlechte Zahlen verkünden.Am 28. April findet Apples nächste Quartalskonferenz statt und Cupertino liefert dann die Antwort auf die Frage, wie es geschäftlich im Dreimonatszeitraum Januar, Februar und März gelaufen ist. Kaum ein Marktexperte zweifelt daran, einmal mehr auf sehr gute Ergebnisse blicken zu dürfen. Gleichzeitig kämpft Apple weiterhin mit Lieferengpässen, denn auch mehr als fünf Monate nach Vorstellung des MacBook Pro ist beispielsweise noch einiges an Geduld erforderlich. Auch andere Produkte sind schwer verfügbar, so der gerade erst präsentierte Mac Studio und das Studio Display. Dafür ist das iPhone, Apples umsatzstärkster Artikel im Sortiment, weitgehend gut verfügbar.Den entstandenen Schaden der Verzögerungen hatte Apple im vorletzten Quartal auf mehrere Milliarden Dollar beziffert – nicht jeder Kunde ist nämlich willens, wochenlang auf Bestellungen zu warten. Sicherlich kommt das Thema daher auch auf der bevorstehenden Quartalskonferenz zur Sprache, immerhin ist die Chipkrise für Elektronikanbieter von ganz besonderer Bedeutung. Wie üblich beginnt die Pressekonferenz um 23 Uhr unserer Zeit, wohingegen die Pressemitteilung schon eine halbe Stunde früher verschickt wird.