Wie Samsung gegen Apple Watch und AirPods bestehen will

Smartwatch für sportliche Zeitgenossen?



Die App zeigt unter anderem eine neue Smartwatch und ein Fitnessarmband.Screenshot: Volker Göx

Unspektakuläre Fitnessarmbänder

Kabellose Ohrhörer ganz in Weiß

Technische Details noch unbekannt

Ist es ein Versehen oder eine besondere Form des Marketings? In der gestern aktualisierten Version der Android-App "Galaxy Wearable" bietet Samsung drei neue Geräte zur Auswahl an, die das Unternehmen bislang nicht offiziell vorgestellt hat: eine Smartwatch, ein Fitnessarmband und kabellose Ohrhörer.Neben den seit längerem verfügbaren Uhren "Galaxy Watch", "Gear Sport" und "Gear S3" taucht in der App an oberster Stelle eine "Galaxy Watch Active" auf. Die neue Smartwatch hat offenbar einen Gehäusedurchmesser von 40 Millimetern. Der Name lässt darauf schließen, dass Samsung mit dem Gerät auf eher sportliche Zeitgenossen als Kunden abzielt. Das in dem Android-Programm enthaltene Bild zeigt eine Uhr mit schlichtem, nahezu randlosen Design. Damit scheinen sich Berichte über Samsungs neue Smartwatch zu bestätigen, die vor wenigen Tagen erschienen sind."Galaxy Fit" beziehungsweise "Galaxy Fit e" heißen der App zufolge zwei neue Fitnessarmbänder des koreanischen Herstellers. Die Abbildung zeigt ein eher unspektakuläres Gerät, dessen Design sich nicht von der Masse der Angebote anderer Hersteller wie Fitbit, Xiaomi oder Garmin abhebt. Wie sich die beiden Modelle voneinander unterscheiden, ist nicht bekannt.Das dritte neue Produkt nennt Samsung "Galaxy Buds". Die kabellosen Ohrhörer sind auf der Abbildung in Weiß zu sehen, ob es weitere Farben gibt, lässt sich der App nicht entnehmen. Die Stöpsel waren in den vergangenen Wochen immer wieder einmal Gegenstand von Spekulationen; angeblich können sie mit dem demnächst erscheinenden Samsung-Smartphone "Galaxy S10" drahtlos aufgeladen werden.Funktionen und technische Einzelheiten der neuen Wearables sind bisher nicht bekannt. Auch in der App sind nähere Angaben nicht zu finden. Samsung wird die Geräte aller Voraussicht nach am 20. Februar im Rahmen des "Unpacked"-Events in San Francisco der Öffentlichkeit präsentieren. Ob sie allerdings gegen Apple Watch und AirPods bestehen können, bleibt abzuwarten.