WhatsApp für iPad und Mac geplant – wegen kommender Smartphone-Unabhängigkeit des Dienstes

Keine iPad-App bislang wegen fehlendem Multi-Plattform-Feature

Ziemlicher Kurswechsel

WhatsApp-Accounts könnten sich bald auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden lassen. Das geht aus einem Bericht von Wabetainfo hervor. Vom Nutzungserlebnis her würde WhatsApp damit näher an Konkurrenzdienste wie iMessage oder Telegram rücken. Bislang gibt es zwar schon die Möglichkeit, WhatsApp-Chats auf dem Mac oder iPad (per Drittanbieter-App) auszuführen – doch diese Varianten koppeln sich nur an die auf dem jeweiligen Smartphone des Nutzers installierte WhatsApp-Anwendung.Die neue WhatsApp-Lösung soll es dagegen erlauben, den Chat-Dienst auf Tablets oder Rechnern unabhängig von einem verbundenen Smartphone auszuführen. Entsprechend forciert WhatsApp dem Bericht zufolge momentan die Entwicklung neuer Apps für macOS und iPadOS. Das zukünftige Multi-Plattform-System soll auch zwischen iOS- und Android-Geräten funktionieren.Mac-Nutzer könnten WhatsApp – sofern es so umgesetzt wird wie beschrieben – auf die neue Weise dann verwenden, wenn ihr iPhone nicht mit dem Internet verbunden ist. Auch eine mögliche iPad-App des Dienstes ließe sich so nutzen, ohne erst eine andere WhatsApp-Instanz daran koppeln zu müssen. Laut den Leaking-Informationen verzichtet WhatsApp angeblich vor allem wegen der geplanten Multi-Device-Umsetzung des Dienstes bislang auf eine iPad-Anwendung. Erst wenn das neue System marktreif ist, werde das Unternehmen eine offizielle iPad-Lösung präsentieren.Dennoch stellt die Erweiterung eine ziemliche Kursänderung des Unternehmens dar. Jahrelang lautete die offizielle Aussage immer, man sehe keinen Sinn in einer WhatsApp-Umsetzung für das iPad. Während der Anwender sein Mobiltelefon immer dabeihabe, trage man normalerweise nicht sein Tablet durch die Gegend, benötigte daher auch kein natives WhatsApp. Den häufig zu hörenden Einwand, dass dies doch jeder Nutzer selbst entscheiden solle, ließ man nicht gelten.