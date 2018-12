Weitere Sicherheitslücke: Google Plus schließt bereits im April 2019

Alles Brainstorming war vergebens: Google Plus schließt im April.

Alphabet zieht die Reißleine: Nachdem Googles Mutterkonzern ein weiteres Datenleck in einer Schnittstelle von Google Plus ("Google+") entdeckt hat, wird das hauseigene Soziale Netzwerk früher abgeschaltet als geplant. Statt wie vor zwei Monaten angekündigt im August kommenden Jahres werde die Schließung bereits im April 2019 erfolgen, teilte das Unternehmen mit Die neu entdeckte Sicherheitslücke, durch die Unbefugte Zugriff auf eigentlich nicht-öffentliche Daten der Nutzer erhalten könnten, brachte wohl das Fass zum Überlaufen. Betroffen sein könnten Google zufolge rund 52,5 Millionen User von Google Plus. Ein zuvor bekannt gewordenes Leck hatte bereits im Oktober zu der Entscheidung geführt, das seit Jahren hinter den Erwartungen des Unternehmens zurückgebliebene Soziale Netzwerk dichtzumachen.Google hat nach eigenen Angaben alle von den Sicherheitslücken betroffenen Nutzer informiert oder wird dies in den kommenden Tagen tun. Außerdem werden die Schnittstellen auf eventuelle weitere vorhandene Lecks abgeklopft. Darüber hinaus verspricht das Unternehmen, in naher Zukunft Informationen zum Download und zur Migration der bei Google Plus gespeicherten Daten zur Verfügung zu stellen.Von der Schließung betroffen sind zunächst nur private Nutzer. "Google+ for Enterprise", das sich an Unternehmen richtet, wird Google nach eigenen Angaben weiterhin anbieten.Entwickler von Apps für Google Plus müssen sich noch früher auf das Ende vorbereiten: Die entsprechenden APIs werden innerhalb der nächsten 90 Tage abgeschaltet.