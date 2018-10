Google beerdigt Google Plus – Sicherheitspanne als Stein des Anstoßes

Unberechtigter Zugang via Apps

Lücke seit Frühjahr bekannt

Facebook war längst das wichtigste Soziale Netzwerk rund um den Globus, als Google ebenfalls in jenen Markt vordringen wollte. Im Juni des Jahres 2011 brachte der Suchmaschinen-Gigant daher Google Plus ("Google+") an die Nutzer und wollte, eigenen Angaben zufolge, bestehende Google-Angebote mit den Aspekten eines Social Networks verknüpfen. Natürlich können Nutzer den Dienst auch als reine Freundes-Plattform nutzen, wie es bei Facebook der Fall ist. Google übernahm dafür das Konzept der "Kreise" – Benutzergruppen, die bestimmte geteilte Informationen sehen dürfen. Das von Facebook bekannte "Gefällt mir" ist bei Google ein "+1", außerdem stehen Videochats, Bildergalerien und unzählige weitere Funktionen zur Verfügung. Obwohl Google+ zunächst immense Wachstumsraten verzeichnete, nach dem ersten Quartal waren es schon 40 Millionen Nutzer, konnte der Dienst niemals an die Verbreitung von Facebook heranreichen. Jetzt gab Google das Ende des Dienstes bekannt – Stein des Anstoßes waren aber weniger die Nutzerzahlen als eine Sicherheitspanne.Nutzerkonten waren über Jahre hinweg angreifbar, denn eine Sicherheitslücke erlaubte es, via Apps auf persönliche, eigentlich nicht öffentliche Daten zuzugreifen. Die Rede ist von 500.000 betroffenen Accounts, wenngleich Google keine Hinweise auf tatsächlichen Datenmissbrauch vorliegen. Es handelt sich daher weniger um eine Daten-, sondern nur um eine schwerwiegende Sicherheitspanne. Anwender können sich aber trotz der Erklärung nicht in Sicherheit wiegen, denn Google speichert die Logs nicht lange genug, um Datenmissbrauch komplett auszuschließen.Aufgefallen war besagte Schwachstelle bereits im März, angeblich aus Sorge vor Regulierungsbehörden hielt Google die Angelegenheit aber geheim. Beseitigt wurde die Lücke zwar, an die Öffentlichkeit ging Google jedoch nicht.In der Stellungnahme via Blog-Posting verkündete Google zudem, dass die Tage des Dienstes gezählt seien. Bis Ende August 2019 werde man Google+ für Nutzer schließen, lediglich für Unternehmen bleibe das Netzwerk aktiv. Damit Nutzer ihre Daten sichern können, stellt Google im Laufe der kommenden Monate entsprechende Werkzeuge bereit.