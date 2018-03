Weitere Neuerungen: Classroom, Schoolwork, ClassKit, iWork, Apple School Manager

ClassKit

Updates für iWork - und iBooks

Everyone can...

Apple School Manager

Apple präsentierte nicht nur ein aktualisiertes iPad, sondern auch verschiedenartige Software-Lösungen für die Apple-Welt. Beispielsweise gibt es die Classroom-App bald auch für den Mac. Bislang war die App zur Verwaltung von Schulklassen und Kursen (Samt Fernzugriff auf Geräte, um Schüler bei der Arbeit zu beobachten) lediglich für iOS zu haben. Dies ist zwar nur ein kleiner Schritt, zeigt aber dennoch, dass der Mac keinesfalls an Wichtigkeit in Apples Plattform-Strategie verloren hat. Sowohl Classroom für Mac (Beta) als auch eine weitere App namens "Schoolwork" erscheinen im Juni. Mit Schoolwork will Apple es Lehrern und Dozenten einfacher machen, Lehrmaterialien zu verteilen, Hausaufgaben zu stellen, Erinnerungen für zu erledigende Aufgaben anzulegen sowie den Fortschritt zu überwachen. Apple betont, dass man hohe Anstrengungen unternommen habe, um Datenschutz zu gewährleisten. Man lebe nicht von Nutzerdaten - die Maxime bleibe daher bestehen, Daten beim Nutzer zu halten.Apples neues Entwickler-Framework namens ClassKit wird Bestandteil des bald erscheinenden iOS 11.3. Hinweise darauf gab es bereits seit der ersten Betaversion. Über die Schnittstellen soll es möglich sein, Anbindung an verschiedene Apps zu bieten - beispielsweise direkte Verweise auf Apples iWork-Apps. Das oben erwähnte "Schoolwork" setzt beispielsweise auf ClassKit.Apple zeigte auf dem Event Updates für die iWork-Apps. Eine neue Funktion ist dabei, direkt per Apple Pencil Notizen und Anmerkungen einzufügen. Momentan handelt es sich bei den "Smart Annotations" noch um eine Beta-Funktion. Apple erwähnt, das Feature zusammen mit Schülern entwickelt zu haben, die direkt Feedback geben konnten. iBooks Author, vor einigen Jahren als eigenständiges Mac-Programm präsentiert, wandert unter iOS funktionell in Pages (noch nicht ganz klar ist, wie es um die Zukunft von iBooks Author für Mac steht). GarageBand bringt neue Sound-Packs für Kinder."Everyone Can Create" und "Everyone can Code" sind Schulungs-Programme und Materialiensammlungen, mit denen Apple Schüler dabei unterstützt, sich in die verschiedenen Arten von Mediengestaltung, Erzeugung digitaler Inhalte sowie Programmierung einzuarbeiten. Apple arbeitete dazu einen Lehrplan aus, den Schulen natürlich übernehmen können.Was sich viele Nutzer seit langem für iOS-Geräte wünschen, baut Apple für Bildungs-iPads aus: Nutzer-Accounts. Der "Apple School Manager" macht es möglich, ein iPad direkt an einen Mitschüler zu reichen, der dann in weniger als einer Minute mit seinem eigenen Schüler-Account übernehmen kann. Mehrere Apple-IDs auf einem iPad bleiben aber für Normalnutzer Wunschtraum - nur für Bildungseinrichtungen existiert die Fließband-Generierung von Accounts für Schüler und Studenten zum raschen Umschalten.Apple aktualisierte zudem die Bildungs-Seiten , auf denen sich weitere Informationen rund um Apples Bildungs-Portfolio finden lassen.