Weitere Mitarbeiter von Amazon Studios wechseln zu Apple

Die Ambitionen bezüglich der Apple-Produktion exklusiver Serienformate nimmt weiter Form an. Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass Autor und Produzent Ronald D. Moore bei Apple eine neue Science-Fiction-Serie entwickeln soll (MTN berichtete: ), wechseln nun drei Köpfe von Amazon Studios zu Apple.So war Tara Sorensen bei Amazon für das Kinderprogramm zuständig und wird nun bei Apple eine ähnliche Rolle einnehmen. Sie wird den beiden Programmdirektoren Zack Van Amburg und Jamie Erlicht unterstellt sein, welche unter Leitung von Apples iTunes-Chef Eddy Cue an exklusiven Inhalten für Apple-Dienste wie Apple Music arbeiten.Ebenfalls nun bei Apple anzutreffen ist Carina Walker, die bei Amazon für internationale Produktionen tätig war und in diesem Bereich auch bei Apple aktiv sein wird. Etwas anderen Aufgaben widmet sich hingegen die zu Apple wechselnde Tara Pietri, die Apples Produktionen rechtlich absichern soll.Mit der anvisierten Produktion eigener Serien wird Apple in direkte Konkurrenz zu Anbietern wie Netflix und Amazon treten. Bisherigen Gerüchten zufolge wählt Apple allerdings einen vergleichsweise konservativen Ansatz bei der Auswahl von Inhalten wählen. So sollen ausufernde Gewalt ebenso wenig zu sehen sein wie nackte Brüste. Die ersten von Apple entwickelten TV-Serien sind letzten Meldungen zufolge für das Jahr 2019 angesetzt.Weiterführende Links: