Weihnachtsfeier bei Apple mit Gwen Stefani

"B-A-N-A-N-A-S"

Wie aus mehreren Kurzmitteilungen auf Twitter hervorgeht, ließ sich Apple bei der Weihnachtsfeier nicht lumpen und lud Gwen Stefani zu einem Konzert ein. Stefani nutzte die Gelegenheit, um auch einige Songs aus ihrem aktuellen Weihnachtsalbum vorzustellen, welches im Oktober erschienen war.Zumindest Apple-CEO Tim Cook hatte der Auftritt offensichtlich gefallen, denn er bedankte sich bei der Sängerin überschwänglich und bezeichnete den Auftritt als großartig:- eine Anspielung auf den Song "Hollaback Girl". Das wiederum freute Gwen Stefani, die noch einen kurzen Clip von ihrem Auftritt veröffentlichte, der aber angesichts der schwachen Qualität offensichtlich nicht mit einem iPhone aufgenommen wurde.Im Hintergrund des Clips zu sehen ist Tim Cook. Die Weihnachtsfeier fand übrigens nicht im neuen Apple Park statt, sondern in Apples bisheriger Zentrale am Infinite Loop - vermutlich zum letzten Mal, bevor dann auch Apples Führungsriege in den Apple Park wechselt.