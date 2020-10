iPhone 12 Verkaufsstart: Bessere Zahlen als beim iPhone 11

Verteilung der Nachfrage

Modell Nachfrage iPhone 12 mini 10-15 Prozent iPhone 12 30-35 Prozent iPhone 12 Pro 30-35 Prozent iPhone 12 Pro Max 15-20 Prozent

Pro-Modell beliebt

Am vergangenen Freitag konnte das iPhone 12 erstmalig vorbestellt werden – aber nur zwei der vier Modelle sind bisher verfügbar. Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro stehen zur Bestellung bereit – erste Geräte werden am 24. Oktober ausgeliefert. Das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max kann erst ab dem 6. November vorbestellt werden. Das kleinste und größte iPhone liefert Apple am 13. November an Kunden aus.Der Analyst Ming-Chi Kuo hat nun erste Hochrechnungen zum Verkaufsstart veröffentlicht: Demnach hat Apple zwischen 7 und 9 Millionen Bestellung für das iPhone 12 und 12 Pro verzeichnet. Zum Vergleich: Beim iPhone-11-Verkaufsstart erreichte Apple 10 bis 12 Millionen Bestellungen – hier allerdings konnten alle drei Modelle des damaligen Lineups geordert werden und nicht nur zwei von vier.Kuo geht zwar nicht davon aus, dass das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max in ähnlichen Mengen verkauft werden wie das iPhone 12 und 12 Pro – doch den Verkaufsstart des iPhone 11 sollte Apple deutlich übertreffen, sobald das kleinste und größte Modell bestellbar sind.Apple stellte gleich vier neue Modelle vor: Das iPhone 12 mini mit 5,4"-Bildschirm, das iPhone 12 und 12 Pro mit 6,1"-Display und das iPhone 12 Pro Max mit 6,7". Anhand der vorhandenen Daten geht Kuo von folgender Kundennachfrage aus:Kuo ist sehr optimistisch, dass das iPhone 12 für Apple ein Erfolg wird: Kunden greifen überdurchschnittlich zu dem teuren Pro-Modell und der chinesische Markt reagiert sehr positiv auf das neue Lineup. Auch von taiwanischen Mobilfunkbetreibern ist zu hören, dass das iPhone 12 sehr bliebt ist: Man verzeichne die höchste Nachfrage seit Vorstellung des iPhone 6 und 6 Plus.Natürlich sind dies nur vorläufige Zahlen – Apple gibt leider keine Verkaufszahlen mehr bekannt und nach Modell schlüsselte der Konzern noch nie die Zahlen auf. Doch es ist recht wahrscheinlich, dass sich die Verkaufszahlen des iPhone 12 auf recht hohem Niveau bewegen werden.