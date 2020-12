iPhone-Verkäufe: Apple fährt die Produktion deutlich nach oben

96 Millionen iPhones im ersten Halbjahr 2021

iPhone 12 Pro (Max) verkauft sich blendend

Ausweitung der Mac-Produktion geplant

In den vergangenen zwei Jahren ging der Absatz von iPhones leicht zurück. Etwa 116 Millionen Smartphones verkaufte Apple den Daten von IDC zufolge beispielsweise von Januar bis September 2019, ein Rückgang um rund ein Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2018. Für 2021 allerdings peilt das kalifornische Unternehmen stark steigende Absatzzahlen an.Von Januar bis Juni kommenden Jahres sollen bei Apples Auftragsfertigern zirka 96 Millionen iPhones von den Bändern laufen, berichtet Nikkei Asia . Das entspricht einer Steigerung der Produktion um rund 30 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2019. Die Gesamtzahl verteilt sich auf alle derzeit angebotenen Modelle, also die vier Varianten des iPhone 12 sowie iPhone 11, iPhone SE und iPhone XR. Allerdings gebe es hinsichtlich der Erreichbarkeit dieses Produktionsziels noch gewisse Unwägbarkeiten, so die japanische Zeitung, beispielsweise seien auf mittlere Sicht etliche wichtige Komponenten nur eingeschränkt verfügbar.Apple rechnet damit, im gesamten kommenden Jahr 230 Millionen iPhones absetzen zu können, das wären rund 20 Prozent mehr als 2019. Dieses Produktionsziel wird allerdings wie üblich laufend überprüft und bei Bedarf an die weltweite Nachfrage angepasst. Apples Auftragsfertiger sind jedoch zuversichtlich, dass die Steigerung der Zahlen signifikant sein dürfte: "Die Aussichten sind sehr gut", sagte der Manager eines wichtigen Zulieferers im Gespräch mit Nikkei Asia. iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max verkauften sich besser als erwartet, beim iPhone 12 bewegten sich die Zahlen im vorhergesagten Rahmen. Lediglich das iPhone 12 mini schwächele ein wenig.Auch die Produktion von MacBooks und iMacs will Apple dem Bericht von Nikkei Asia im kommenden Jahr hochfahren. Genaue Zahlen nennt die Zeitung allerdings nicht. Die Ausweitung steht im Zusammenhang mit dem Umstieg auf die hauseigenen ARM-Prozessoren. Nachdem Apple in diesem Jahr bereits den Mac mini, das MacBook Air und das MacBook Pro mit 13-Zoll-Display mit Apple Silicon präsentierte, werden 2021 etliche weitere Modelle mit der neuen Architektur folgen.