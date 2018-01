Wegen Apple: Washington strebt Verbot fest verklebter Akkus an

Verkleben verboten

IT-Lobby will Gesetzentwurf verhindern

Das »Recht auf Reparierbarkeit« ist eines der großen gesellschaftlichen Themen, wenn es um Elektronikprodukte wie Smartphones, Tablets, Computer oder Audiogeräte geht. Der Trend zu immer dünneren, »schlanken« Geräten - auch und gerade von Apple befördert - führt zu fest verbauten Komponenten. Immer seltener können Nutzer einfach so RAM oder gar den Akku austauschen. Verbraucherschützer bemühen sich deshalb, ein Recht auf Reparierbarkeit mit leicht zu wechselnden Komponenten gesetzlich durchzusetzen.Ein besonders ambitioniertes Projekt läuft gerade im US-Bundesstaat Washington. Ein dort eingereichter Gesetzentwurf will Elektronikhersteller nicht einfach nur dazu verpflichten, eine einfache Reparierbarkeit zu gewährleisten, sondern geht konkret auf das Thema verklebter Akkus ein. Ein Verkaufsverbot droht dann allen Produkten, welche so gestaltet sind, »dass sie nachvollziehbare Diagnosen oder Reparaturen durch unabhängige Werkstätten verhindern. Dazu gehört das feste Verkleben von Akkus auf eine Art, die einen Ausbau schwer oder unmöglich macht.«Das iPhone verfügt über einen schwer zugänglichen Akku. In der Tat war die jüngste Debatte um absichtlich ausgebremste iPhones mit alternden Akkus der Anlass für diesen Absatz, so der Vertreter des Staates Washington, Jeff Morris. Zwar erkenne er an, dass sich der Akku des iPhones sehr wohl tauschen lasse, allerdings ist das nicht so einfach, als dass der Kunde dies selbst bewerkstelligen könne. Ein Austausch durch Apple-Experten ist nötig, wenngleich Apple gerade erst die Kosten dafür von 89 auf 29 Euro reduzierte.Schlimmer sehe es aber bei anderen Produkten wie etwa den AirPods aus. An die Akkus kommt man dort nicht heran, ohne die Ohrhörer dabei zu zerstören. Nicht nur Apple-Produkte stehen im Fokus des Washingtoner Gesetzentwurfs. Morris nennt explizit auch Microsofts Surface-Laptops und argwöhnt, das Design sei absichtlich so, um Reparaturversuche zu verhindern. Die US-amerikanische IT-Lobby hat sich bereits dahinter geklemmt, die Annahme des Gesetzentwurfs zu verhindern. Insbesondere argumentieren die Konzerne, zu einfach gemachte Reparierbarkeit führe zu Cyberkriminalität und Sicherheitsmängeln.Weiterführende Links: