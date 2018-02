Wechsel von Windows Phone: New Yorker Polizei erhält iPhone 7

36.000 Windows-Smartphones müssen ersetzt werden

Schnellere Polizei-Reaktionszeiten dank des iPhone

Der Wechsel der New Yorker Polizei von Windows-Phone-Geräten hin zu iPhones kündigte sich bereits im letzten Jahr an. Seit Weihnachten 2017 werden die Polizisten des New York Police Department (NYPD) schubweise mit den Apple-Produkten ausgestattet. Die Mitarbeiter haben die Wahl zwischen dem iPhone 7 und dem größeren 7-Plus-Modell.Die Behörde erhält die iPhones ohne zusätzliche Kosten, da die Mobiltelefone über das Upgrade-Programm des Providers AT&T verfügbar sind. „Wir verteilen ungefähr 600 iPhones pro Tag und erleben dabei eine Menge Begeisterung“, so Jessica Tisch von der NYPD. Polizisten in Staten Island und der Bronx bekamen die iDevices schon. Als nächstes sind Queens und Brooklyn an der Reihe.Vor dem iPhone-Wechsel verwendete die Behörde die beiden Nokia-Modelle Lumia 830 and Lumia 640 XL, auf denen Windows Phone 8.1 installiert war. Microsoft beendete im Sommer 2017 den Support für das Betriebssystem zugunsten der neueren Plattform Windows 10 Mobile, die inzwischen aber auch nicht mehr weiterentwickelt wird Jessica Tisch nennt einige Vorteile, die sich seit der kurzen Zeit der iPhone-Nutzung zeigen. Demnach sei die Reaktionszeit, die das NYPD bei Meldungen zu laufenden Verbrechen benötigte, um 14 Prozent zurückgegangen. Zudem können Polizisten Überwachungsaufnahmen von Verdächtigen innerhalb von Minuten nach dem jeweiligen Verbrechen erhalten, so Tisch. Das iPhone sei das „ultimative Werkzeug“ für einen Streifenpolizist.